Eğitim ve Öğretim Çalışmalarının Planlı Yürütülmesine İlişkin Yönerge Değişti

İşte Milli Eğitim Bakanlığı Talim Ve Terbiye Kurulu Başkanlığının 12.09.2024 tarihli ve 113167785 sayılı yazısı;

MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI EĞİTİM ÖĞRETİM ÇALIŞMALARININ PLANLI YÜRÜTÜLMESİNE İLİŞKİN YÖNERGE

BİRİNCİ BÖLÜM

Başlangıç Hükümleri

Amaç ve Kapsam

MADDE 1-(1) Bu Yönergenin amacı, Milli Eğitim Bakanlığına bağlı resmi ve özel, örgün ve yaygın eğitim kuramlarında yürütülen eğitim öğretim çalışmalarının planlı bir biçimde sürdürülmesine ve bu doğrultuda derslere hazırlıklı girilmesine ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.

(2)Bu Yönerge, Milli Eğitim Bakanlığına bağlı resmi ve özel, örgün ve yaygın eğitim kurumlarında yürütülen eğitim öğretim çalışmalarında uygulanacak planın tanımı, niteliği, önemi, içeriği, türleri, hazırlanması, uygulanması ve değerlendirilmesine ilişkin usul ve esasları kapsar.

Dayanak

MADDE 2-(1) Bu Yönerge; 20/3/2012 tarihli ve 28239 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Milli Eğitim Bakanlığı Özel Öğretim Kuramları Yönetmeliği, 7/9/2013 tarihli ve 28758 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Milli Eğitim Bakanlığı Ortaöğretim Kuramları Yönetmeliği, 26/7/2014 tarihli ve 29072 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Milli Eğitim Bakanlığı Okul Öncesi Eğitim ve İlköğretim Kuramları Yönetmeliği, 8/6/2017 tarihli ve 30090 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Milli Eğitim Bakanlığı Eğitim Kuramları Sosyal Etkinlikler Yönetmeliği, 11/4/2018 tarihli ve 30388 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Hayat Boyu Öğrenme Kuramları Yönetmeliği, 7/7/2018 tarihli ve 30471 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Özel Eğitim Hizmetleri Yönetmeliği ve 9/9/2023 tarihli ve 32304 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Milli Eğitim Bakanlığı Ölçme ve Değerlendirme Yönetmeliği'ne dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 3-(1) Bu Yönergede geçen;

a)Bakan: Milli Eğitim Bakanını,

b)Bakanlık: Milli Eğitim Bakanlığını,

c)BEP: Bireyselleştirilmiş eğitim programını,

ç)Ders yılı: Derslerin başladığı tarihten kesildiği tarihe kadar geçen süreyi,

d)Eğitim öğretim kurumları: Milli Eğitim Bakanlığına bağlı resmi ve özel örgün ve yaygın eğitim kurumlarının her birini,

e)Eğitim öğretim yılı: Ders yılının başladığı tarihten, sonraki ders yılının başladığı tarihe kadar geçen süreyi,

f)Örgün eğitim kurumu: Milli Eğitim Bakanlığına bağlı resmi ve özel okul öncesi eğitim, ilköğretim ve ortaöğretim kurumlarını,

g)Plan: Programının amaçlarını, içeriğini, süresini, öğrenme yöntemlerini ve değerlendirme süreçlerini belirleyen tasarımı,

ğ)Yaygın eğitim kurumu: Örgün eğitim yanında veya dışında düzenlenen eğitim faaliyetlerinin tümünü gerçekleştiren kurumları,

ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM

Planlara Dair Usul ve Esaslar

Plan çeşitleri ve plan yapma ilkeleri

MADDE 4-(1) Öğrenme-öğretme sürecinde resmi ve özel okul öncesi eğitim kurumlarında aylık plan ve günlük eğitim akışı, ilköğretim ve ortaöğretim kuramlarında yıllık plan ve ders planı, yaygın eğitim kurumlarında kurs planı ve aylık plan, özel eğitim okulları/sınıflarında BEP hazırlanır.

(2)Plan yapılırken aşağıdaki temel ilkeler göz önünde bulundurulur:

a)Planlar, öğretimin niteliğine, amacına, öğrenci seviyesine ve konuya uygun olur.

b)Planlar, eğitim öğretimin hedeflerine ve eğitim öğretim kuramlarının özel amaçlarına uygun olarak hazırlanır.

c)Planlar, çağdaş eğitimin gereklerine uygun olarak öğrenci merkezli, beceri temelli, bireyselleştirilmiş öğretim, aktif öğrenme-öğretme ve disiplinler arası çalışmaları esas alan, uygulanabilir ve yapılandırılmış/yarı yapılandırılmış/yapılandırılmamış etkinlikleri içerir.

ç) Planlarda, öğrenme-öğretme süreci etkin hale getirilerek eğitimdeki yeni gelişmeler, çevre özellikleri, öğrencilerin bireysel gelişim özellikleri, ihtiyaçları ve hazır bulunuşlukları dikkate alınır.

d)Planlarda, konular eğitim öğretim programlarına göre belirlenir. Programda doğrudan ilişkilendirme yapılmamış olsa da öğrenme alanı/tema/ünite/konu ve hedefe/kazanıma/öğrenme çıktısına uygun değerlere yer verilir.

e)Planlarda, konuların işlenişinde kullanılacak öğrenme-öğretme yaklaşımları, araç gereç, kaynaklar, öğrenci etkinlikleri, gezi, gözlem ve deneyler göz önünde bulundurulur.

f)Planlar, belirli bir süreyi kapsayacak şekilde düzenlenir.

g)Planlar, gerektiğinde değişiklik yapılabilecek esneklikte olur.

Günlük eğitim akışı

MADDE 5-(1) Günlük eğitim akışı; güne başlama zamanı, oyun zamanı, etkinlik zamanı ve günü değerlendirme zamanı ile beslenme ve dinlenme zamanı gibi her gün gerçekleştirilen etkinlikleri içeren, öğretmenin o gün yapacağı çalışmalara düzenli bir şekilde yer verdiği çerçeve plandır.

(2) Okul öncesi öğretmenleri, günlük eğitim akışlarını okul öncesi eğitim programına uygun olarak hazırlar.

Ders planı

MADDE 6-(1) Ders planı, belli bir ders için bir veya birden çok ders saatinde işlenecek konuların planlanmasıdır.

(2)Ders planı; bir ders için o dersle ilgili öğretim programlarında yer alan ve birbirleriyle ilişkili hedefleri/kazanımları/öğrenme çıktıları ve süreç bileşenlerinin bir ya da birkaç ders saatinde işlenecek konu örüntüsünü, konuya ilişkin deney, tartışma soruları, değerler, performans ve proje görevleri, etkinlik çalışmaları, ders araç-gereçleri ile ölçme ve değerlendirme yöntem ve teknikleri içine alacak şekilde zümre öğretmenleri ile şube öğretmenlerinin ortak katkısıyla der öğretmenlerince önceden hazırlanır. Ders planında yer alan öğrenme-öğretme etkinlikleri öğrencilerin katkısıyla gerçekleştirilir. Ders planının uygulanmasından ders öğretmeni, takibinden ise okul veya kurum müdürü sorumludur.

(3)Sınıf/kurs defterine, uygulanan etkinliğin adı veya etkinliğin ilgili olduğu hedef/kazanım/öğrenme çıktısı yazılır.

(4)Öğretmen kılavuz kitabı bulunan derslerde kılavuz kitap, ders planı yerine kullanılır. Öğretmenin ihtiyaç duyması halinde, okulun şartlarına göre kılavuz kitaplarda yer alan planların dışında da öğretim programına uygun ders planı hazırlanıp uygulanabilir. Öğretmen kılavuz kitabı bulunmayan dersler için, eğitim öğretim kurumlarında bir veya birkaç ders saati için sınıf öğretmeni, alan (branş) öğretmeni ve/veya zümre öğretmenleri tarafından ders planı hazırlanır ve uygulanır.

Ders planının hazırlanması

MADDE 7-(1) Ders planı;

a)Eğitim öğretim çalışmalarını daha düzenli hale getirmek üzere, eğitim öğretim süreci ve programlarının değerlendirilmesinde geri bildirim sağlamaya uygun biçimde hazırlanır.

b)Öğrenme öğretme sürecinin etkili ve verimli yönetilmesini, her dersin eğitim öğretim programına ve öğrenme alanı/tema/ünite/konuların özelliklerine uygun olarak işlenmesini, derslerde sürekliliği ve bütünlüğü sağlar.

c)Öğrenme öğretme sürecinde gerçekleştirilen etkinlikleri içerir.

ç)Diğer derslerde yer alan uygun öğrenme alanı/tema/ünite/konu ve hedeflerle/ kazanımlarla/öğrenme çıktılarıyla ilişki kurularak disiplinler arası ve disiplinler üstü yaklaşımı destekler ve eğitim teknolojilerinin kullanımına olanak sağlar.

d)Yapılandırılmış etkinliklerle zenginleştirilir.

e)Öğrenme alanı/tema/ünite/konu ve hedefler/kazanımlar/öğrenme çıktılarına uygun olarak sürecin değerlendirilmesine yönelik ölçme değerlendirme araçlarının kullanımını destekler.

(2) Ders planı hazırlanırken;

a)Dersin içeriği ve sınıf düzeyinin diğer derslerle olan ilişkisi,

b)İşlenecek konu örüntüsü,

c)Dersin hedefleri/kazanımları/öğrenme çıktıları ve süreç bileşenleri,

ç)Konunun işleneceği tarih aralığı ve muhtemel süre,

d)Konunun en etkin biçimde işlenebilmesi için gerekli olan eğitim araç gereci ile başvurulacak kaynaklar,

e)Öğrenme-öğretme süreçlerine yönelik etkinlikler, gerekiyorsa güvenlik önlemleri, deney ve gözlemler,

f)Konunun işleneceği sınıftaki öğrencilerin bireysel özellikleri ve farklılıkları,

g)İhtiyaçlar ve öğrenme-öğretme yaşantılarında değerlendirme süreci,

ğ) Öğrenme-öğretme sürecini değerlendirmeye yönelik ölçme etkinlikleri ve değerlendirme yaklaşımı tespit edilir.

Aylık plan

MADDE 8-(1) Aylık plan; öğretmenin çalıştığı çocuk grubunun gelişimini desteklemek için etkinlik oluşturmak üzere kazanım ve göstergeleri/öğrenme çıktıları ve alt öğrenme çıktıları, programlar arası bileşenleri, eğilimleri, kavramları, alan gezilerini, özel gün ve haftalar ile aile katılımı ve değerlendirme süreçlerini içeren çalışma planıdır.

(2)Okul öncesi öğretmenleri, aylık planlarını okul öncesi eğitim programına uygun olarak hazırlar.

Yıllık plan

MADDE 9-(1) Yıllık plan; eğitim öğretim yılı süresince ders vermekle yükümlü olunan sınıflarda, program gereği belli öğrenme alanı/tema/ünite/konuların hangi aylarda yaklaşık olarak ne kadar zamanda işleneceğini gösteren, duruma göre sınıf/alan zümreleri veya sınıf öğretmenler kurulu tarafından ortak hazırlanarak ders yılı başında okul yönetimine sunulan çalışma planıdır.

(2) Özel eğitim ihtiyacı olan öğrenciler için ilgili mevzuat doğrultusunda BEP hazırlanır. Ayrıca yıllık plan hazırlanmaz.

Yıllık planın hazırlanması

MADDE 10-(1) Yıllık plan aşağıdaki şekilde hazırlanır:

a)İlgili eğitim öğretim yılında uygulanacak haftalık ders çizelgesine göre planlama yapılır.

b)Eğitim öğretim yılının başında sınıf/alan zümre öğretmenleri tarafından hazırlanır.

c)Bakanlıkça hazırlanan yıllık çalışma takvimi esas alınarak bir eğitim öğretim yılında konu/ünite/tema/öğrenme alanlarına toplam kaç gün ve kaç ders saati ayrılacağı belirlenir.

ç)Gezi, gözlem, inceleme, deney, ödev ve değerlendirme çalışmalarının belli hafta veya günlerde toplanıp toplanmadığı belirlenir ve bu konuda ortak önlemler alınması sağlanır.

d)Planlar tüm derslerde konular arası ilişkinin kurulabilmesi, disiplinler arası ve disiplinler üstü yaklaşımın sağlanabilmesi adına tüm öğretmenlerin incelemesi ve değerlendirmesini temin edecek şekilde paylaşılır.

e)Dersin işlenişinde, hazırlanan planda yer alan başlıklar dikkate alınır.

f)Okul müdürü tarafından eğitim öğretim yılının başlamasından itibaren 15 gün içinde onaylanır.

g)Öğretmen, yıllık planın onaylanmış bir örneğini yararlanmak üzere basılı veya elektronik ortamda yanında bulundurur.

ğ)Öğretmen, yıl içinde meydana gelebilecek aksaklıkları nedenleri ile birlikte raporlar.

Yaygın eğitim kurumlarında kurs planı ve aylık plan

MADDE 11-(1) Kurs planı, yaygın eğitim kurumlarında düzenlenen bir kurs programında işlenecek konuların planlanmasıdır. Kurs planı; kurs programının amacı, süresi, konuları ve kazanımları esas alınarak hazırlanır.

(2) Aylık plan, olgunlaşma enstitülerinde kursiyeri bulunmayan bölümlerde yapılacak faaliyetlerin planlanmasıdır. Aylık plan, bu bölümlerde yapılacak çalışmaların süresi, amacı ve hedefi esas alınarak hazırlanır.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Ortak Hükümler

Ortak hükümler

MADDE 12-(1) Eğitim öğretim çalışmalarının planlanması ile ilgili ortak hükümler şunlardır:

a)Milli Eğitim Bakanlığına bağlı yurt içi ve yurt dışında bulunan her tür ve düzeydeki eğitim öğretim kurumları bu Yönergede öngörülen esasları uygular.

b)Her öğretmen; günlük eğitim akışı, ders planı, aylık plan, yıllık plan, kurs planı ve BEP'i okul veya kurum müdürü ile müfettişlerce istenildiğinde basılı veya elektronik ortamda göstermek zorundadır.

c)Okul veya kurum müdürleri, öğretmenlerin çalışmalarında bu Yönerge esaslarına uyulup uyulmadığını denetler.

ç)Yıllık plan ve ders planları; okul yönetimi, zümre öğretmenleri, şube öğretmenleri ve diğer ders öğretmenlerinin ortak katkılarıyla hazırlanır. Okul yönetimi bu iş birliğinin sağlanması için gerekli planlamayı ve görevlendirmeleri yapar. Ders planlarının tek tip olması zorunlu değildir. Farklı eğitim teorilerine uygun planlar yapılabilir.

d)Yıllık plan ve ders planları; her eğitim öğretim yılı sonunda okulun yöneticileri, zümre öğretmenleri, şube öğretmenleri ve ders öğretmeninin katılacağı toplantıda değerlendirilir. Okul yönetimi tarafından tutanakla belirlenen planlama çalışmalarında görülen eksikliklerin ve yanlışlıkların bir sonraki eğitim öğretim yılında tekrarlanmaması amacıyla gerekli önlemler alınır.

e)Günlük eğitim akışı, ders planı, aylık plan, yıllık plan, kurs planı, BEP, programlar, planlama çalışmaları ve yapılan hazırlıklar müfettişlerce yapılan denetimlerde incelenir ve değerlendirilir.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler

Yürürlükten kaldırılan mevzuat

MADDE 13-(1) Eylül 2022 tarihli ve 2779 EK sayılı Tebliğler Dergisi'nde yayımlanan Milli Eğitim Bakanlığı Eğitim ve Öğretim Çalışmalarının Planlı Yürütülmesine İlişkin Yönerge yürürlükten kaldırılmıştır.

Yürürlük

MADDE 14-(1) Bu Yönerge, 2024-2025 eğitim öğretim yılı başında yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 15-(1) Bu Yönerge hükümlerini Milli Eğitim Bakanı yürütür.