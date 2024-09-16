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Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın sonbahar trafiği yoğun

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı üç ay boyunca yoğun bir diplomasi trafiği bekliyor.

Kaynak : Türkiye
Haber Giriş : 16 Eylül 2024 07:45, Son Güncelleme : 16 Eylül 2024 06:51
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Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın sonbahar trafiği yoğun

Erdoğan, BM Genel Kurulu ile başlayacak Eylül ayındaki diplomatik temaslarını BRICS, Türk Devletler Teşkilatı (TDT) ve G-20 Liderler Zirvesi ile sürdürecek.

Her yıl dünya liderlerini ABD'nin New York şehrinde bir araya getiren BM Genel Kurul'u, bu sene 22 Eylül'de "Geleceğin Zirvesi" teması ile toplanacak. Genel Kurul'da liderlere hitap edecek olan Erdoğan'ın, İsrail'in Gazze'de devam ettirdiği katliam başta olmak üzere birçok konuda dünyaya önemli mesajlar vereceği belirtiliyor.

Erdoğan'ın ikinci durağı ise AB tarafından dikkatle izlenen BRICS toplantısı olacak. 22-24 Ekim tarihleri arasında Rusya'nın Kazan şehrinde yapılacak 16'ncı BRICS toplantısında gündemin 'genişleme' olması bekleniyor. Rusya geçtiğimiz günlerde Türkiye'nin BRICS'e üyelik başvurusu yaptığını açıklamıştı. Erdoğan'ın Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile BRICS Zirvesinde bir araya gelmesi bekleniyor. Ayrıca Putin'in hazırlıklar tamamlandıktan sonra Türkiye'yi ziyaret etmesi de öngörülüyor.

Erdoğan'ın üçüncü durağı ise Kırgızistan'ın başkenti Bişkek'te düzenlenecek TDT Devlet Başkanları Konseyi'nin 11'inci Zirvesi olacak. 5-6 Kasım tarihlerinde düzenlenecek liderler zirvesinde, Türk dünyasının arasındaki iş birliğini artıracak konuların masaya yatırılması planlanıyor.

Bişkek'in ardından ayağının tozuyla önce Macaristan'a gidecek olan Erdoğan, daha sonra da Azerbaycan'ın başkenti Bakü'de düzenlenecek olan İklim Zirvesi'ne katılacak. Zirvede, su meselesi ve küresel ısınmanın etkilerinin değerlendirilmesi bekleniyor. Erdoğan'ın sonbahar trafiğindeki son durağı ise Kasım ayında Brezilya'nın başkenti Rio'da düzenlenecek olan G-20 Liderler Zirvesi olacak. G-20'de gündemin küresel gerilimler, Rusya-Ukrayna Savaşı ve İsrail'in Gazze'ye saldırıları olması öngörülüyor.

YEŞİM ERASLAN

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