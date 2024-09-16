Siber suçlardan aranan 46 şüpheli gözaltında

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Emniyet Genel Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı koordinesinde; İl Emniyet Müdürlükleri Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüklerince; Batman, Balıkesir, İzmir, Edirne, Isparta, Manisa, Siirt, Adana, Ankara, Antalya, Diyarbakır, Gaziantep, Hatay, İstanbul, Kocaeli, Konya, Mersin, Malatya, Muğla, Nevşehir, Osmaniye, Sakarya, Sivas ve Uşak'ta "Siberağ-7" operasyonlarının düzenlendiğini duyurdu.

2️4️ ilde "Nitelikli Dolandırıcılık, Hırsızlık", "Futbol ve Diğer Spor Müsabakalarında Yasa Dışı Bahis", "Çevrim İçi Çocuk Müstehcenliği ve Tacizi" olmak üzere Siber Suçlardan arananlara yönelik yapılan "SİBERAĞ-7" operasyonlarında 4️6️ şahıs yakalandı❗



Aziz Milletimizin. pic.twitter.com/UuO95lSPN3