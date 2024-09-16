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Merkez Bankası, uluslararası konferansa ev sahipliği yapacak

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), uluslararası akademik konferansa ev sahipliği yapacak. Konferans 7-8 Mayıs 2025 tarihlerinde İstanbul'da düzenlenecek.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 16 Eylül 2024 08:46, Son Güncelleme : 16 Eylül 2024 08:47
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Merkez Bankası, uluslararası konferansa ev sahipliği yapacak

TCMB'den yapılan duyuruya göre, gelişmekte olan piyasalarda para politikası konusunda araştırmaları teşvik etmek ve gelişmekte olan ekonomilerin geçmiş deneyimlerini incelemek amacıyla ABD Ulusal Ekonomik Araştırma Bürosu (NBER), 7-8 Mayıs 2025'te İstanbul'da "Gelişmekte Olan Piyasalarda Para Politikası (Monetary Policy in Emerging Markets)" başlıklı bir araştırma konferansı düzenleyecek.

TCMB'nin ev sahipliği yapacağı konferansta, ABD Merkez Bankası (Fed), Avrupa Merkez Bankası (ECB) Uluslararası Para Fonu (IMF) ve Dünya Bankası gibi uluslararası kurumlardan da katılımcıların olması bekleniyor.

Konferansın detaylarına NBER'in internet sitesinden erişilebilecek.

Konferansta çok sayıda önemli başlık ele alınacak

Konferansın konu başlıkları, "yüksek enflasyon ortamlarında para politikası", "gelişmekte olan piyasalarda optimal para politikası duruşunu tanımlayan ödünleşimler", "gelişmekte olan piyasalar özelinde para ve maliye politikaları etkileşimi", "para politikası, sermaye akımları ve döviz kurları", "para politikası, finansal uyuşmazlıklar, uluslararası arbitraj sapmaları", "para politikası ve makroihtiyati politika etkileşimleri, risk primleri, finansal piyasalar", "ticaret ve tedarik zincirinde yeniden yapılanmanın para politikası üzerindeki enflasyonist etkileri", "yüksek faiz ortamında borç yönetimi", "para politikası, döviz kurları, sermaye kontrolleri ve diğer politikalar arasındaki etkileşimler", "küresel güneyin jeopolitik ayrışmalardaki rolü" olarak belirlendi.

Konferansa katılmak isteyenlerin, söz konusu konular başta olmak üzere hazırlayacakları çalışmalarını konferans sayfası üzerinden iletmeleri gerekiyor.

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