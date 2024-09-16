Adana'da tır ile servis çarpıştı: 3 kişi öldü, 8 kişi yaralandı

Sürücülerinin kimlikleri henüz tespit edilemeyen 01 ALJ 044 plakalı tır ile 31 C 7065 plakalı servis minibüsü, Yumurtalık Serbest Bölge bağlantı yolunda çarpıştı.

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