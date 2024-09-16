Altında yeni rekor

Altın, geçen hafta rekor seviyeye ulaşması sonrası yönünü yukarıda tutmaya devam ederek yeni bir rekora imza attı.

Spot altın haftanın ilk işlem gününde ons başına 2.585 dolara kadar yükselerek rekor tazeledi. Ons altın ve Dolar/TL ile yapılan hesaplamaya göre gram altın ise 2.823 TL seviyesine kadar yükseldi.

Fed'in gelecekteki faiz indirimi patikasının hızı konusunda görüşler bölünmüş durumda iken bazı ekonomistler yarım puanlık daha büyük bir indirim beklediklerini açıkladı.

Değerli metal bu yıl yaklaşık yüzde 20 yükseliş gösterdi. Altının yükseliş eğilimini destekleyen diğer faktörler arasında merkez bankaları ve Çinli tüketicilerden gelen artan satın alımlar ile Orta Doğu ve Ukrayna'daki çatışmalar yer aldı.