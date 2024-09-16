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Genç Sağlık Sendikası Şehit çocuklarını unutmadı

Şehit eşleri ve çocuklarını genel merkezinde ağırlayan Genç Sağlık Sendikası duyarlılığı ile bir kez daha takdir topladı.

Kaynak : Memurlar.Net
Haber Giriş : 16 Eylül 2024 10:07, Son Güncelleme : 16 Eylül 2024 10:07
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Genç Sağlık Sendikası Şehit çocuklarını unutmadı

Kamu Birliği Konfederasyonu ve Genç Sağlık Sendikası Genel Başkanı Osman Kaya, Genç Sağlık Sendikası Genel Merkezinde şehit eşleri ve çocukları için özel bir program düzenledi

Genel başkan Kaya ve beraberindeki yönetim heyeti ile birlikte şehit çocuklarıyla oyunlar oynandı hediyeler takdim edildi.

Genel Başkan Kaya, şehit çocuklarımızın her daim yanlarında olduklarını ve bundan sonraki eğitim hayatları boyunca desteklerinin sürdüreceğini ifade etti.

Başkan Kaya, sosyal medya aracılığıyla ziyarete ilişkin yaptığı paylaşımda sözlerine şu ifadeler ile devam etti: "Bugün Genel Merkezimizde Vatan savunmasında Şehit olan Kahramanlarımızın eşlerini ve çocuklarını misafir

ettik. Yarınlarımızın teminatı çocuklarımız ile oyunlar oynadık, güzelce vakit geçirdik. Bundan sonraki yaşamlarında da yanlarında olmaya devam edeceğiz.

Bu vatan kimin derlerse .

Bu vatan, toprağın kara bağrında

Sıradağlar gibi duranlarındır;

Bir tarih boyunca, onun uğrunda

Kendini tarihe verenlerindir..."

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