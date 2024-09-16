Ali Yalçın: Bu duruma acil çözüm üretilmelidir!
Ali Yalçın: Bu duruma acil çözüm üretilmelidir!
Faizsiz 45.000 TL Fırsatı!
Faizsiz 45.000 TL Fırsatı!
Sponsorlu İçerik
Yurt içi piyasalarda gözler faiz kararında
Yurt içi piyasalarda gözler faiz kararında
Otomotiv üretiminde dikkat çeken düşüş
Otomotiv üretiminde dikkat çeken düşüş
Ticaret Bakanlığı'ndan 327 milyon TL 'fahiş fiyat' cezası
Ticaret Bakanlığı'ndan 327 milyon TL 'fahiş fiyat' cezası
Altında yeni rekor
Altında yeni rekor
Adana'da tır ile servis çarpıştı: 3 kişi öldü, 8 kişi yaralandı
Adana'da tır ile servis çarpıştı: 3 kişi öldü, 8 kişi yaralandı
Bakan Uraloğlu'ndan Instagram açıklaması
Bakan Uraloğlu'ndan Instagram açıklaması
Uyarı sonuç verdi: 61 belediye SGK borcu için sıraya girdi
Uyarı sonuç verdi: 61 belediye SGK borcu için sıraya girdi
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın sonbahar trafiği yoğun
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın sonbahar trafiği yoğun
Para faize gidiyor ancak konut fiyatı artacak
Para faize gidiyor ancak konut fiyatı artacak
Şikayet listesinde ilk sırada onlar var, isyan ettiren tablo...
Şikayet listesinde ilk sırada onlar var, isyan ettiren tablo...
Altyapı yatırımlarına öncelik verilecek, yeni proje alınmayacak
Altyapı yatırımlarına öncelik verilecek, yeni proje alınmayacak
Türkiye SİHA pazarının lideri
Türkiye SİHA pazarının lideri
İsrail, Gazze'de 16 bin 795 çocuğu, 11 bin 378 kadını öldürdü
İsrail, Gazze'de 16 bin 795 çocuğu, 11 bin 378 kadını öldürdü
'Geç kaldınız' diyerek 112 ekibine saldırdılar
'Geç kaldınız' diyerek 112 ekibine saldırdılar
Makarna fabrikasındaki patlamada 1 kişinin cansız bedenine ulaşıldı
Makarna fabrikasındaki patlamada 1 kişinin cansız bedenine ulaşıldı
Başkan oğlunun nikahını kıydı, 3 bakan şahitlik yaptı
Başkan oğlunun nikahını kıydı, 3 bakan şahitlik yaptı
Kaymakamın aracını kontrol ettiren teğmenin ifadesi ortaya çıktı
Kaymakamın aracını kontrol ettiren teğmenin ifadesi ortaya çıktı
Bakan Tekin: 'Liseye Hoş Geldin' kitaplarımızı erişime açtık
Bakan Tekin: 'Liseye Hoş Geldin' kitaplarımızı erişime açtık
729 şehit yakını, gazi ve gazi yakını kamuya atanacak
729 şehit yakını, gazi ve gazi yakını kamuya atanacak
Diyanet'ten 'Ali Erbaş Kelime-i Şehadet'i kestirmeden okudu' haberine yalanlama
Diyanet'ten 'Ali Erbaş Kelime-i Şehadet'i kestirmeden okudu' haberine yalanlama
Narin Güran soruşturmasında 2 kişi daha gözaltına alındı
Narin Güran soruşturmasında 2 kişi daha gözaltına alındı
Emlakta 'doğrulanmış ilan' uygulaması başladı
Emlakta 'doğrulanmış ilan' uygulaması başladı
KPSS Ortaöğretim sona erdi
KPSS Ortaöğretim sona erdi
Okul çağındaki çocuklarda 'ekran süresi' uyarısı
Okul çağındaki çocuklarda 'ekran süresi' uyarısı
'1 liralık daire' ilanına ceza
'1 liralık daire' ilanına ceza
TEM'de 8 araç birbirine girdi: 2 ölü, 4 yaralı
TEM'de 8 araç birbirine girdi: 2 ölü, 4 yaralı
Ankara metrosunda görme engellilere hırsızlık tuzağı
Ankara metrosunda görme engellilere hırsızlık tuzağı
Okulda kalp krizi geçiren çocuk toprağa verildi
Okulda kalp krizi geçiren çocuk toprağa verildi
Ana sayfaHaberler Ekonomi

Yurt içi piyasalarda gözler faiz kararında

Merkez Bankası Para Politikası Kurulu faiz kararını perşembe günü açıklayacak. Banka bir önceki toplantıda politika faizini yüzde 50 seviyesinde sabit tutmuştu.

Kaynak : Memurlar.Net
Haber Giriş : 16 Eylül 2024 10:17, Son Güncelleme : 16 Eylül 2024 10:18
Yazdır
Yurt içi piyasalarda gözler faiz kararında

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Para Politikası Kurulu, Merkez Bankası Başkanı Fatih Karahan başkanlığında 19 Eylül Perşembe günü toplanacak.

Aynı gün saat 14.00'te faiz kararı açıklanacak. Geçen ay gerçekleştirilen PPK toplantısında politika faizi yüzde 50 seviyesinde sabit tutulmuştu.

Politika faizi cari ay sonu beklentisi yüzde 50

TCMB, reel ve finansal sektör temsilcileri ile profesyonellerden oluşan 64 katılımcıyla gerçekleştirdiği eylül ayı Piyasa Katılımcıları Anketi'ni yayınladı.

Buna göre, politika faizine ilişkin cari ay sonu beklentisi yüzde 50 olurken 3 ay sonrası için beklenti yüzde 46,48'e düştü.

12 ay sonrası için politika faizi beklentisi de yüzde 33,30'dan yüzde 31,66'ya geriledi.

Bu Habere Tepkiniz

Sonraki Haber