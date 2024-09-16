Ankara'da otomobil skutere çarptı; 1 ölü, 1 ağır yaralı

İstanbul'da bomba alarmı! Çok sayıda polis sevk edildi
İstanbul'da bomba alarmı! Çok sayıda polis sevk edildi
%0 Faizli 45.000 TL Nakit!
%0 Faizli 45.000 TL Nakit!
Sponsorlu İçerik
'Yerli iş gücümüzü önceleyerek yabancılara çalışma izni veriyoruz'
'Yerli iş gücümüzü önceleyerek yabancılara çalışma izni veriyoruz'
Bilal Erdoğan'dan EYT açıklaması: Büyük bir felaketti, kandırıldık
Bilal Erdoğan'dan EYT açıklaması: Büyük bir felaketti, kandırıldık
DMM, 'Japonya Türkiye'ye vize zorunluluğu getirdi' iddiasını yalanladı
DMM, 'Japonya Türkiye'ye vize zorunluluğu getirdi' iddiasını yalanladı
2025 yılı hac ön kayıtları bugün sona eriyor
2025 yılı hac ön kayıtları bugün sona eriyor
Emeklilikte yığılma endişesine çözüm
Emeklilikte yığılma endişesine çözüm
Para piyasası fonlarına 8 ayda 632 milyar lira girdi
Para piyasası fonlarına 8 ayda 632 milyar lira girdi
Hazine ve Maliye Bakanlığı: Bütçe açığı 973,6 milyar TL
Hazine ve Maliye Bakanlığı: Bütçe açığı 973,6 milyar TL
Yıldıray Oğur, Narin cinayetinde ezber bozacak mektubu paylaştı
Yıldıray Oğur, Narin cinayetinde ezber bozacak mektubu paylaştı
Bakan Uraloğlu: Kişisel verilerin çalındığı doğru değil
Bakan Uraloğlu: Kişisel verilerin çalındığı doğru değil
Miss Turkey 2024 birincisi İdil Bilgen, Bingöl'e atandı
Miss Turkey 2024 birincisi İdil Bilgen, Bingöl'e atandı
Yurt içi piyasalarda gözler faiz kararında
Yurt içi piyasalarda gözler faiz kararında
Otomotiv üretiminde dikkat çeken düşüş
Otomotiv üretiminde dikkat çeken düşüş
Ticaret Bakanlığı'ndan 327 milyon TL 'fahiş fiyat' cezası
Ticaret Bakanlığı'ndan 327 milyon TL 'fahiş fiyat' cezası
Altında yeni rekor
Altında yeni rekor
Adana'da tır ile servis çarpıştı: 3 kişi öldü, 8 kişi yaralandı
Adana'da tır ile servis çarpıştı: 3 kişi öldü, 8 kişi yaralandı
Bakan Uraloğlu'ndan Instagram açıklaması
Bakan Uraloğlu'ndan Instagram açıklaması
Uyarı sonuç verdi: 61 belediye SGK borcu için sıraya girdi
Uyarı sonuç verdi: 61 belediye SGK borcu için sıraya girdi
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın sonbahar trafiği yoğun
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın sonbahar trafiği yoğun
Para faize gidiyor ancak konut fiyatı artacak
Para faize gidiyor ancak konut fiyatı artacak
Şikayet listesinde ilk sırada onlar var, isyan ettiren tablo...
Şikayet listesinde ilk sırada onlar var, isyan ettiren tablo...
Altyapı yatırımlarına öncelik verilecek, yeni proje alınmayacak
Altyapı yatırımlarına öncelik verilecek, yeni proje alınmayacak
Türkiye SİHA pazarının lideri
Türkiye SİHA pazarının lideri
İsrail, Gazze'de 16 bin 795 çocuğu, 11 bin 378 kadını öldürdü
İsrail, Gazze'de 16 bin 795 çocuğu, 11 bin 378 kadını öldürdü
'Geç kaldınız' diyerek 112 ekibine saldırdılar
'Geç kaldınız' diyerek 112 ekibine saldırdılar
Makarna fabrikasındaki patlamada 1 kişinin cansız bedenine ulaşıldı
Makarna fabrikasındaki patlamada 1 kişinin cansız bedenine ulaşıldı
Başkan oğlunun nikahını kıydı, 3 bakan şahitlik yaptı
Başkan oğlunun nikahını kıydı, 3 bakan şahitlik yaptı
Kaymakamın aracını kontrol ettiren teğmenin ifadesi ortaya çıktı
Kaymakamın aracını kontrol ettiren teğmenin ifadesi ortaya çıktı
Bakan Tekin: 'Liseye Hoş Geldin' kitaplarımızı erişime açtık
Bakan Tekin: 'Liseye Hoş Geldin' kitaplarımızı erişime açtık
Ana sayfaHaberler Adli Olaylar

Ankara'da otomobil skutere çarptı; 1 ölü, 1 ağır yaralı

Ankara'nın Yenimahalle ilçesinde otomobilin çarptığı skuterdeki Mutluhan A. hayatını kaybetti, arkasındaki Zafer S. yaralandı.

Kaynak : DHA
Haber Giriş : 16 Eylül 2024 11:52, Son Güncelleme : 16 Eylül 2024 11:56
Yazdır

Kaza, saat 07.00 sıralarında Hipodrom Caddesi, Türkiye Kömür İşletmeleri Genel Müdürlüğü önünde meydana geldi. Yenimahalle ilçe merkezi yönünde giden 06 BGE 829 plakalı otomobil, aynı yönde giden elektrikli skutera arkadan çarptı. Skuterda bulunan Mutluhan A. ve Zafer S., çarpmanın etkisiyle savruldu. İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. İşe gittiği öğrenilen Mutluhan A.'nın kaza yerinde hayatını kaybettiği belirlendi. Zafer S. ise yapılan ilk müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı. Tedaviye alınan Zafer S.'nin durumunun ağır olduğu öğrenildi. Otomobil sürücüsü polis ekiplerince gözaltına alınırken, kazaya ilişkin soruşturma başlatıldı.

Bu Habere Tepkiniz

Sonraki Haber