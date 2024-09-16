2025 yılı hac ön kayıtları bugün sona eriyor
2025 Hac Organizasyonu kapsamında ön kayıt ve kayıt yenileme işlemleri bugün sona erecek. İşlemler e-Devlet üzerinden yapılıyor.
Hac ibadeti için kutsal topraklara gitmek isteyen hacı adayları için süreç başladı. 2025 yılı hac ön kayıt başvurusu ve kayıt yenileme işlemleri e-Devlet üzerinden yapılabiliyor.
Başvuru için 750 lira ön kayıt ücreti anlaşmalı bankalara yatırılacak.
Engelli, hasta veya yaşlı olanlar; müracaatlarında, hacca daha önce hiç gitmemiş birini refakatçi olarak kaydettirebilecek.
0-12 yaş arası çocuklarını hacca götürmek isteyenler, çocuklarının ön kayıtlarını yapabilecek. Bu yaş aralığındaki çocuklar, ebeveylerinin kura kat sayılarını etkilemeyecek.
Son gün bugün
Akrabalık bağı olmayanlar, 7 kişiyi geçmemek şartıyla, grup halinde müracaat edebilecek ve tek bir kura numarası ile kuraya katılabilecek.
Akrabalık bağı olanlar 7 kişilik sınırı aşsalar da tek kura numarası için belgeleriyle müracaat edebilecek.
2025 yılı hac ön kayıt ve kayıt yenileme işlemleri bugün sona erecek.
Hac başvuru sürecinde tüm işlemler e-Devlet üzerinden yapılacak