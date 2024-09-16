2025 yılı hac ön kayıtları bugün sona eriyor

Hac ibadeti için kutsal topraklara gitmek isteyen hacı adayları için süreç başladı. 2025 yılı hac ön kayıt başvurusu ve kayıt yenileme işlemleri e-Devlet üzerinden yapılabiliyor.

Başvuru için 750 lira ön kayıt ücreti anlaşmalı bankalara yatırılacak.

Engelli, hasta veya yaşlı olanlar; müracaatlarında, hacca daha önce hiç gitmemiş birini refakatçi olarak kaydettirebilecek.

0-12 yaş arası çocuklarını hacca götürmek isteyenler, çocuklarının ön kayıtlarını yapabilecek. Bu yaş aralığındaki çocuklar, ebeveylerinin kura kat sayılarını etkilemeyecek.

Son gün bugün

Akrabalık bağı olmayanlar, 7 kişiyi geçmemek şartıyla, grup halinde müracaat edebilecek ve tek bir kura numarası ile kuraya katılabilecek.

Akrabalık bağı olanlar 7 kişilik sınırı aşsalar da tek kura numarası için belgeleriyle müracaat edebilecek.

2025 yılı hac ön kayıt ve kayıt yenileme işlemleri bugün sona erecek.

Hac başvuru sürecinde tüm işlemler e-Devlet üzerinden yapılacak