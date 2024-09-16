'Yerli iş gücümüzü önceleyerek yabancılara çalışma izni veriyoruz'

Bakan Işıkhan, İstanbul Havalimanı'nda düzenlenen "Türkiye Tech Visa" programı tanıtım törenindeki konuşmasında, teknoloji alanında üstün yeteneklere sahip yabancılar ile yenilikçi iş modelleri ve teknolojiye dayalı çalışmaları olan tekno-girişimleri ülkeye kazandırmayı hedefleyen programı Sanayi ve Teknoloji Bakanlığının işbirliğinde hayata geçirmekten duydukları heyecan ve mutluluğu ifade etti.

Göçün, insanlık tarihi kadar eski bir olgu olduğunu anlatan Işıkhan, iş gücü göçünün ise özellikle Sanayi Devrimi'nden bu yana giderek arttığını ve ülkelerin iş gücü ihtiyacını karşılamada önemli bir unsur haline geldiğini söyledi.

Bakan Işıkhan, dünyada ve bölgede son dönemde yaşanan krizler, çatışma ve salgınların yanı sıra "mega trendler" olarak adlandırılan ikiz dönüşümün getirdiği değişimlerin, çalışma hayatını ve iş gücü piyasalarını her anlamda derinden etkilediğine işaret etti.

Ülkelerin bir yandan ulusal iş gücünü koruyup çalışma standartlarını geliştirmeyi diğer yandan da nitelikli iş gücünü çekmeyi ve iş gücü açığı bulunan sektörlerin ihtiyacını karşılamak yöntemiyle ekonomilerini büyütmeyi hedeflediklerini kaydeden Işıkhan, şöyle konuştu:

"Biz, millet olarak üretmenin, emeğin, alın terinin ve çalışan hakkının ne kadar değerli ve kutsal olduğunun bilinci içerisindeyiz. Hem kültürümüz hem de inanç değerlerimiz, bizi bu kültür içerisinde yoğurmuştur. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı olarak 'İnsana yakışır iş, yeşil ve dijital dönüşümü tamamlamış güvenli bir iş ortamında tam istihdam ile sürdürülebilir kalkınmayı sağlamış müreffeh bir Türkiye' vizyonu ile çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde, ilgili tüm paydaşlarımızla ve sosyal diyalog anlayışıyla Türkiye Yüzyılı'nı emeğin ve üretimin yüzyılı yapmaya kararlıyız."

Işıkhan, yabancılar ve uluslararası iş gücünün, sadece Türkiye'de değil, dünyanın farklı yerlerinde de zaman zaman çeşitli tartışma zeminlerine çekilebildiğini dile getirerek, önemli olanın bu konuyu sağduyu ve ülke menfaatleri çerçevesinde sağlıklı bir şekilde konuşabilmek ve ele almak olduğunu vurguladı.

Çalışma hayatında yaşanan hızlı dönüşümlerin, bazı sektörlerde ve mesleklerde iş gücü ihtiyacını gün geçtikçe artırdığına dikkati çeken Işıkhan, şunları kaydetti:

"Bu ihtiyacı karşılamak üzere Bakanlık olarak nitelikli yabancı iş gücünü, ülkemiz iş gücü piyasası erişimine hazırlıyoruz. Böylece, ülkemizin nitelikli iş gücü teminindeki küresel yarıştan kopmadan ve elbette yerli iş gücümüzü önceleyerek ve koruyarak yabancılara çalışma izni veriyoruz. Uluslararası iş gücü politikamızın temelinde öncelikle kendi vatandaşlarımıza istihdam olanakları sağlamanın yer aldığını özellikle belirtmek isterim. Kendi iş gücü arzımızın yeterli olmadığı hallerde uluslararası iş gücünün tamamlayıcı etkisinden istifade ediyoruz."

"Türkiye'de halihazırda hızla gelişmekte olan bir start-up ekosistemi mevcuttur"

Işıkhan, bilgi ve iletişim sektörünün bugünün büyük ekonomileri için vazgeçilmeyen sektörler arasında olduğunun altını çizerek, dünyanın en büyük şirketlerinin bilgi ve iletişim sektöründe ortaya çıkan yeni teknolojiler odağında faaliyet gösterdiğini, bu şirketlerin büyük ekonomik katma değer yaratırken aynı zamanda bugünü ve geleceği de şekillendirdiklerini anlattı.

Sektörün en büyük şirketleri dünyanın en büyük ekonomileriyle beraber düşünülse de birçok gelişmekte olan ülkenin de bu alanda rekabet ettiğini dile getiren Işıkhan, "Bilhassa start-up modeliyle kurulan ve büyüyen şirketler, gelişmekte olan ekonomiler için önemli bir rekabet alanıdır. Türkiye'de halihazırda hızla gelişmekte olan bir start-up ekosistemi mevcuttur. Daha önce Turcorn'u çıkararak kendini ispatlayan ve yenileri için desteklediğimiz ekosistemimizi, yeni aktörlerle de beslemek, küresel rekabette geri kalmamak için elzem niteliğindedir." değerlendirmesinde bulundu.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Işıkhan, buna yönelik olarak Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı başta olmak üzere diğer ilgili kamu kurumlarının da desteğiyle Türkiye Tech Visa programını bugün uygulamaya başladıklarını belirterek şöyle devam etti:

"Program dahilinde ülkemizde start-up girişimi kurmak isteyen yabancılara, hızlandırılmış ve istisnai usule tabi çalışma izni süreçleri sunacak ve ilk başvuruda 3 yıla kadar çalışma izni düzenleyeceğiz. Bu sayede bürokratik süreci kısaltarak hızlı işleyen bu sektörün ihtiyacını karşılayan idari bir süreç işleteceğiz. Türkiye Tech Visa programı ile bir yandan yeni girişimleri ve yeni yetenekleri ülkemize kazandırırken diğer yandan da onların bilgi ve deneyimlerinden istifade ederek yerli iş gücümüzün kapasitesini artıracağız ve inovasyon sistemimize değer katacağız. Bu çeşitlilik, farklı bakış açıları ve yeni fikirlerin ortaya çıkmasını sağlayarak girişimcilik ekosistemimizi daha da zenginleştirirken değerli girişimciler için yeni fırsatlar yaratacak ve büyük başarı hikayelerine vesile olacaktır."

"Amacımız daha güçlü, yenilikçi ve rekabetçi bir yatırım ortamı sağlamaktır"

Bakan Işıkhan, bilgi ve iletişim sektörünün hızlı büyüyen yapısının, bu sektörde nitelikli insan kaynağı ihtiyacını da ortaya çıkardığına değinerek, bu gerçekten hareket ederek Sanayi ve Teknoloji Bakanlığıyla 1 Eylül 2022'den bu yana yürüttükleri "Uluslararası Yetenek Transferi Programı" kapsamında, Ar-Ge ve Teknoloji Geliştirme Bölgelerinde faaliyet gösteren firmalarda, belirlenen 284 meslekte çalışacak yabancılar için yapılan çalışma izni başvurularını istisnai usulle ve öncelikli tutarak değerlendirip sonuçlandırdıklarını aktardı.

Program kapsamında bugüne kadar 2 bin 544 parlak yeteneği ülkeye kazandırdıkları bilgisini paylaşan Işıkhan, "Bakanlık olarak amacımız, teknoloji girişimciliğini teşvik etmek ve bunun önündeki engelleri kaldırmak için geliştirdiğimiz bu gibi programlarla daha güçlü, yenilikçi ve rekabetçi bir yatırım ortamı sağlamaktır. Bugün attığımız adımlar hem 12. Kalkınma Planımız hem Türkiye Yüzyılı vizyonumuz hem de geçen hafta Sayın Cumhurbaşkanı Yardımcımızla birlikte açıkladığımız Orta Vadeli Program doğrultusunda ülkemizi dünyanın en büyük 10 ekonomisinden biri yapma konusundaki gayret ve kararlılığımızı da destekleyecektir." ifadelerini kullandı.

Türkiye Tech Visa programının hayata geçirilmesine katkı sağlayan Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır ve ekibine, bakanlık çalışanlarına, Uluslararası İşgücü Genel Müdürlüğüne ve katkı sunan kurumlara teşekkür eden Işıkhan, programın ülkeye hayırlı olmasını diledi.