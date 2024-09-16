İstanbul'da bomba alarmı! Çok sayıda polis sevk edildi
İstanbul'da Sultangazi meydanında bomba alarmı verildi. Şüpheli paketi görenler, hemen durumu ekiplere bildirdi.
Kaynak : İhlas Haber Ajansı
Haber Giriş : 16 Eylül 2024 14:33, Son Güncelleme : 16 Eylül 2024 14:34
İstanbul Sultangazi'de hurda toplayan bir kişi, topladığı poşetlerin birinin içerisinde kablolar olduğunu görünceü büyük bir telaşla durumu ekiplere bildirdi.
Polis ekipleri harekete geçti
Hurdacının ihbarından polis ekipleri harekete geçti. İhbarı yapan şahıs ifadesini almak üzere karakola götürülürken, paketin bulunduğu bölge güvenlik çemberine alındı.
Yolların kapatıldığı noktaya olay yeri inceleme ve bomba imha uzmanları sevk edildi.
Paketten el yapımı bomba çıktı
Sultangazi meydanında titizlikle incelenen paketten el yapımı bomba çıktı. Etkisiz hale getirilen bomba, incelenmek üzere emniyete götürüldü.