Bakan Tunç: Türkiye Yüzyılı'nı 'adaletin ve hakkaniyetin yüzyılı' yapmak için çalışacağız

Beştepe Millet Kongre ve Kültür Merkezi'nde düzenlenen 1. Dönem Hakim ve Savcı Yardımcıları Eğitimi Açılış Töreni'ne, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Adalet Bakanı Tunç ile hakim ve savcı adayları katıldı.

Törende konuşan Bakan Tunç, zorlu bir eğitim sürecinin ardından hakim ve savcı yardımcısı olmaya hak kazanan adaylara Türkiye Adalet Akademisinde geçirecekleri eğitim döneminde başarılar diledi.

Türkiye'nin, büyük bir kalkınma hamlesiyle son 22 yılda sayısız eserle donatıldığını belirten Tunç, Türkiye'yi yükseltme vaatleri arasında yer alan dört ana sütundan birinin adalet olduğunu kaydetti.

Bakan Tunç, Türkiye'nin, son 22 yılda milli iradeyi esas alan hukuk devletinin tahkiminde, vesayetçi darbeci anlayışın yargıdan temizlenmesinde, adaletin tecelli ettiği mekanların adliyenin vakarına yakışır hale kavuşmasında, teknolojinin tüm imkanlarının yargının hizmetine sunulmasında, yargıda insan unsurunun hem nitelik hem de nicelik açısından daha güçlü hale getirilmesinde büyük mesafeler aldığını belirtti.

Planlı bir şekilde sürdürülen yargı reformu stratejisi belgeleriyle yüksek standartlı demokrasinin yolunun açıldığını anlatan Tunç, şöyle devam etti:

"Gerçekleştirilen reformlarla mevzuatımız toplumun ihtiyaçlarına uygun hale getirildi.Temel hak ve özgürlükleri, hak arama yollarını genişleten önemli yapısal dönüşümler sağlandı.Aziz milletimizin büyük desteğiyle elde edilen bu başarıyı hazmedemeyenler de oldu. Vesayetçi anlayışın bekçiliğini yapan eski yargı düzenini özleyenler, bugün yargı sistemimizi haksız eleştirilerle yıpratmaya çalışsalar da gerçek apaçık ortadadır. Hukukun üstünlüğünü esas alan, gecikmeyen ve güven veren bir adalet sisteminin tesisi yolunda, milletimiz için yeni adımlar atmadaki kararlılığımızdan taviz vermeden yolumuza devam edeceğiz."

- "Usta-çırak ilişkisi içerisinde yetişecekler"

Adalet Bakanı Tunç, bugün itibarıyla başlayan hakim ve savcı yardımcılığı sisteminin, yargı sisteminin işleyişine önemli bir katkı sağlayacağına inandığını dile getirdi.

Söz konusu sistemle genç hakimlerin mesleğe kabul edilmeden önce 3 yıl boyunca eğitim ve görevler yapacaklarını aktaran Tunç, böylece kürsüye daha donanımlı çıkacaklarını söyledi.

Tunç, hakim ve savcı adaylarının yeni sistemde bir yıla yakın Türkiye Adalet Akademisi'nde eğitim göreceklerini, ardından başarılı olanların 2 yıl boyunca eğitici hakim ve savcıların yanında usta-çırak ilişkisi içerisinde yetişeceklerini vurguladı.

Bakan Tunç, "Yargı sisteminin daha da güçlenmesi, adaletin daha etkin ve hızlı bir şekilde sağlanması için attığımız bu önemli adımla, adaletin terazisini daha da sağlamlaştırıyoruz. Bugün sadece bir başlangıç yapıyoruz. Gelecekte ise hakim savcı yardımcılarımızın yargı sistemimize katkılarını görmek, hepimiz için büyük bir gurur kaynağı olacaktır." dedi.

- "FETÖ'cü hainlerin ülkemizi nasıl bir felaketin eşiğine getirdiğine 15 Temmuz'da şahit olduk"

Adalet Bakanı Tunç, hakim ve savcı adaylarına, meslek hayatları boyunca özgür bir aklın ve derin muhakeme beceresinin ne denli hayati olduğunu asla unutmamaları gerektiğini söyledi.

Tunç, "Özgür düşünceyi terk edenlerin, akıl ve vicdanlarını başkalarının ellerine teslim eden FETÖ'cü hainlerin ülkemizi nasıl bir felaketin eşiğine getirdiğine 15 Temmuz'da şahit olduk. Bu nedenle zihninizi daima hür, vicdanınızı ise her daim temiz tutacağınıza, hukukun üstünlüğünü, insan onuruna saygıyı, milletimizin ortak değerlerini kendinize rehber edineceğinize yürekten inanıyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

- "Türkiye Yüzyılı'nı 'adaletin ve hakkaniyetin yüzyılı' yapmak için çalışacağız"

Adalet Bakanı Tunç, güven veren, adil, doğru ve etkin işleyen, bağımsız ve tarafsız bir yargı sistemi için 22 yıldır olduğu gibi bugün de reform iradesini sürekli canlı tutmakta kararlı olduklarını söyledi.

Bu kapsamda hazırlıkları tamamlanmak üzere olan ve 4 yıllık hedefleri içeren Türkiye Yüzyılı Yargı Reformu Strateji Belgesi ile Türkiye Yüzyılı İnsan Hakları Eylem Planı'nın yakın zamanda Cumhurbaşkanı Erdoğan'a arz edileceğini belirten Tunç, "Yargısal süreçlerin etkinliğini sağlamak ve vatandaşlarımızın yargı hizmetlerinden memnuniyetini artırmak için birçok düzenlemeyi hayata geçireceğiz. Türkiye Yüzyılı'nı 'adaletin ve hakkaniyetin yüzyılı' yapmak için canla başla çalışacağız." dedi.

Törende konuşan Türkiye Adalet Akademisi Başkanı Muhittin Özdemir de akademinin yenilenen ve güçlenen yapısıyla çalışmalarına ara vermeden devam ettiğini bildirdi.

Özdemir, "Hedefimiz hukuka ve insan haklarına bağlı, tarafsız, bağımsız, hür vicdanıyla karar veren, meslek etik ilkelerini benimseyen, toplumun adalet ihtiyacına cevap verebilecek nitelikte hakim ve savcılar yetiştirmektir." diye konuştu.