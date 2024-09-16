Emekli profesörün ölü bulunmasıyla ilgili oğlu tutuklandı

Zanlının ifadesinde, babasını evde hareketsiz yatarken bulduğunu, daha sonra cesedi ticari taksiyle alana götürdüğünü iddia ettiği öğrenildi.

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