'Ayhan Bora Kaplan' davasında tahliye yok

Ankara 32'nci Ağır Ceza Mahkemesi tarafından Sincan Ceza İnfaz Kurumu Kampüsü'nde görülen davanın 17'nci celsesinde sanıklar, sanık yakınları ve taraf avukatları hazır bulundu. Avukat beyanlarının ardından savcılık mütalaası okundu. Mütalaada, dosyanın, Ankara 13'üncü Asliye Ceza Mahkemesi'nde görülen, 'Ayhan Bora Kaplan' suç örgütü soruşturmasını yürüten polislerin yargılandığı 'gizli tanık' dava dosyası ile birleştirilmesi talebinin reddi istendi. Ayrıca sanıklar Adnan Kaplan, Barış Kurt, Ayhan Bora Kaplan, Deniz Urcan, Emir Akyol, Fethi Koyuncu, Hasan Aslantaş, Hasancan Saraçoğlu, Kanber Keskin, Levent Erdoğan, Mahmut Gökhan Çanga, Muhammed Kaplan, Mutlu Ayaş, Sercan Keleş, Tansel Aktan, Uğur Pekşen, Umutcan Yıldırım, Yusuf İzzet Savaş'ın üzerine atılı suçları işlediklerine dair kuvvetli delil olmasından dolayı tutukluluk hallerinin devamına karar verilmesi talep edildi.

Ardından mahkeme heyeti, tutuksuz sanıkların yurt dışına çıkış yasağı adli kontrol tedbirlerinin devamına, sanık Serdar Sertçelik'in yakalama emrinin infazının beklenmesine karar verdi. Sanık avukatlarının HTS kayıtlarının yeniden incelenmesi konusunda bilirkişi raporu hazırlanması talebi kabul edilirken, sanık avukatlarının tevsii tahkikat talepleri ise reddedildi. Mahkeme heyeti esas hakkında mütalaasını hazırlamak üzere dosyanın savcıya gönderilmesine hükmetti. Tüm tahliye taleplerini reddederek sanıkların mevcut hallerinin devamına karar veren mahkeme heyeti, duruşmayı 11 Ekim'e erteledi.

İDDİANAME

İddianamede Ayhan Bora Kaplan ve diğer örgüt yöneticisi sanıklar Fethi Koyuncu, Mutlu Ayaş, Yusuf İzzet Savaş, Kanber Keskin ve Serdar Sertçelik hakkında 'Suç işlemek amacıyla silahlı örgüt kurmak ve yönetmek', 'Kasten öldürme', 'Nitelikli kasten öldürme', 'Kasten yaralama', 'Kişiyi hürriyetinden yoksun kılma', 'Nitelikli yağma', 'Eziyet', 'Suç delillerini yok etme, gizleme veya değiştirme', 'Suç üstlenme' ve 'Suçluyu kayırma' suçlarından 1'i ağırlaştırılmış 2'şer kez müebbet ve 169 yıl 6'şar aya kadar hapis cezası istendi. Diğer 55 sanık için de çeşitli sürelerde hapis cezası talep edildi.