'Ayhan Bora Kaplan' davasında tahliye yok

Milli İstihbarat Akademisi eğitim hayatına başladı
Milli İstihbarat Akademisi eğitim hayatına başladı
%0 Faizli 45.000 TL Nakit!
%0 Faizli 45.000 TL Nakit!
Sponsorlu İçerik
Zam maili işinden etti, AYM tazminata hükmetti
Zam maili işinden etti, AYM tazminata hükmetti
AK Parti MYK toplandı: Masada kritik konular var
AK Parti MYK toplandı: Masada kritik konular var
Bakan Göktaş: Narin kızımız da Sıla bebek de bu milletin evladı
Bakan Göktaş: Narin kızımız da Sıla bebek de bu milletin evladı
YÖK'ten Sağlık'ta lisans tamamlama başvuru ve tercih işlemleri hakkında duyuru
YÖK'ten Sağlık'ta lisans tamamlama başvuru ve tercih işlemleri hakkında duyuru
Erdoğan: Sosyal medya mecraları operasyon aygıtına dönüştü
Erdoğan: Sosyal medya mecraları operasyon aygıtına dönüştü
İstanbul'da bomba alarmı! Çok sayıda polis sevk edildi
İstanbul'da bomba alarmı! Çok sayıda polis sevk edildi
'Yerli iş gücümüzü önceleyerek yabancılara çalışma izni veriyoruz'
'Yerli iş gücümüzü önceleyerek yabancılara çalışma izni veriyoruz'
Bilal Erdoğan'dan EYT açıklaması: Büyük bir felaketti, kandırıldık
Bilal Erdoğan'dan EYT açıklaması: Büyük bir felaketti, kandırıldık
DMM, 'Japonya Türkiye'ye vize zorunluluğu getirdi' iddiasını yalanladı
DMM, 'Japonya Türkiye'ye vize zorunluluğu getirdi' iddiasını yalanladı
2025 yılı hac ön kayıtları bugün sona eriyor
2025 yılı hac ön kayıtları bugün sona eriyor
Emeklilikte yığılma endişesine çözüm
Emeklilikte yığılma endişesine çözüm
Para piyasası fonlarına 8 ayda 632 milyar lira girdi
Para piyasası fonlarına 8 ayda 632 milyar lira girdi
Hazine ve Maliye Bakanlığı: Bütçe açığı 973,6 milyar TL
Hazine ve Maliye Bakanlığı: Bütçe açığı 973,6 milyar TL
Yıldıray Oğur, Narin cinayetinde ezber bozacak mektubu paylaştı
Yıldıray Oğur, Narin cinayetinde ezber bozacak mektubu paylaştı
Bakan Uraloğlu: Kişisel verilerin çalındığı doğru değil
Bakan Uraloğlu: Kişisel verilerin çalındığı doğru değil
Miss Turkey 2024 birincisi İdil Bilgen, Bingöl'e atandı
Miss Turkey 2024 birincisi İdil Bilgen, Bingöl'e atandı
Yurt içi piyasalarda gözler faiz kararında
Yurt içi piyasalarda gözler faiz kararında
Otomotiv üretiminde dikkat çeken düşüş
Otomotiv üretiminde dikkat çeken düşüş
Ticaret Bakanlığı'ndan 327 milyon TL 'fahiş fiyat' cezası
Ticaret Bakanlığı'ndan 327 milyon TL 'fahiş fiyat' cezası
Adana'da tır ile servis çarpıştı: 3 kişi öldü, 8 kişi yaralandı
Adana'da tır ile servis çarpıştı: 3 kişi öldü, 8 kişi yaralandı
Bakan Uraloğlu'ndan Instagram açıklaması
Bakan Uraloğlu'ndan Instagram açıklaması
Uyarı sonuç verdi: 61 belediye SGK borcu için sıraya girdi
Uyarı sonuç verdi: 61 belediye SGK borcu için sıraya girdi
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın sonbahar trafiği yoğun
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın sonbahar trafiği yoğun
Para faize gidiyor ancak konut fiyatı artacak
Para faize gidiyor ancak konut fiyatı artacak
Şikayet listesinde ilk sırada onlar var, isyan ettiren tablo...
Şikayet listesinde ilk sırada onlar var, isyan ettiren tablo...
Altyapı yatırımlarına öncelik verilecek, yeni proje alınmayacak
Altyapı yatırımlarına öncelik verilecek, yeni proje alınmayacak
Türkiye SİHA pazarının lideri
Türkiye SİHA pazarının lideri
İsrail, Gazze'de 16 bin 795 çocuğu, 11 bin 378 kadını öldürdü
İsrail, Gazze'de 16 bin 795 çocuğu, 11 bin 378 kadını öldürdü
Ana sayfaHaberler Adli Olaylar

'Ayhan Bora Kaplan' davasında tahliye yok

ANKARA'da 'Ayhan Bora Kaplan' suç örgütüne yönelik 18'i tutuklu, 61 sanığın yargılandığı davada ara karar açıklandı. Sanıkların tutukluluk hallerinin devamına karar verilirken, duruşma 11 Ekim'e ertelendi.

Kaynak : DHA
Haber Giriş : 16 Eylül 2024 16:48, Son Güncelleme : 16 Eylül 2024 17:40
Yazdır

Ankara 32'nci Ağır Ceza Mahkemesi tarafından Sincan Ceza İnfaz Kurumu Kampüsü'nde görülen davanın 17'nci celsesinde sanıklar, sanık yakınları ve taraf avukatları hazır bulundu. Avukat beyanlarının ardından savcılık mütalaası okundu. Mütalaada, dosyanın, Ankara 13'üncü Asliye Ceza Mahkemesi'nde görülen, 'Ayhan Bora Kaplan' suç örgütü soruşturmasını yürüten polislerin yargılandığı 'gizli tanık' dava dosyası ile birleştirilmesi talebinin reddi istendi. Ayrıca sanıklar Adnan Kaplan, Barış Kurt, Ayhan Bora Kaplan, Deniz Urcan, Emir Akyol, Fethi Koyuncu, Hasan Aslantaş, Hasancan Saraçoğlu, Kanber Keskin, Levent Erdoğan, Mahmut Gökhan Çanga, Muhammed Kaplan, Mutlu Ayaş, Sercan Keleş, Tansel Aktan, Uğur Pekşen, Umutcan Yıldırım, Yusuf İzzet Savaş'ın üzerine atılı suçları işlediklerine dair kuvvetli delil olmasından dolayı tutukluluk hallerinin devamına karar verilmesi talep edildi.

Ardından mahkeme heyeti, tutuksuz sanıkların yurt dışına çıkış yasağı adli kontrol tedbirlerinin devamına, sanık Serdar Sertçelik'in yakalama emrinin infazının beklenmesine karar verdi. Sanık avukatlarının HTS kayıtlarının yeniden incelenmesi konusunda bilirkişi raporu hazırlanması talebi kabul edilirken, sanık avukatlarının tevsii tahkikat talepleri ise reddedildi. Mahkeme heyeti esas hakkında mütalaasını hazırlamak üzere dosyanın savcıya gönderilmesine hükmetti. Tüm tahliye taleplerini reddederek sanıkların mevcut hallerinin devamına karar veren mahkeme heyeti, duruşmayı 11 Ekim'e erteledi.

İDDİANAME

İddianamede Ayhan Bora Kaplan ve diğer örgüt yöneticisi sanıklar Fethi Koyuncu, Mutlu Ayaş, Yusuf İzzet Savaş, Kanber Keskin ve Serdar Sertçelik hakkında 'Suç işlemek amacıyla silahlı örgüt kurmak ve yönetmek', 'Kasten öldürme', 'Nitelikli kasten öldürme', 'Kasten yaralama', 'Kişiyi hürriyetinden yoksun kılma', 'Nitelikli yağma', 'Eziyet', 'Suç delillerini yok etme, gizleme veya değiştirme', 'Suç üstlenme' ve 'Suçluyu kayırma' suçlarından 1'i ağırlaştırılmış 2'şer kez müebbet ve 169 yıl 6'şar aya kadar hapis cezası istendi. Diğer 55 sanık için de çeşitli sürelerde hapis cezası talep edildi.

Bu Habere Tepkiniz

Sonraki Haber