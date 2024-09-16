Tokat'ta bir velinin öğretmene darp girişiminde bulunduğu iddiası
Tokat'ta bir ilkokulda, öğretmeni darbetmeye çalıştığı öne sürülen veli, ifadesi alınmak üzere emniyete götürüldü.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 16 Eylül 2024 17:26, Son Güncelleme : 16 Eylül 2024 17:26
Kent merkezindeki Fatih İlkokulu'nda İngilizce öğretmeni Emine D, velilerin olduğu WhatsApp grubuna, yaramazlık yapan öğrencinin ismini yazdı.
Bu duruma sinirlenen A.Ş. isimli veli okula gelerek, koridorda Emine D. ile tartışmaya başladı. Tartışmanın büyümesi üzerine veli A.Ş, öğretmenler odasına geçen Emine D'nin yakasından tuttu.
Emine D, hastaneye giderek darp raporu aldı.
A.Ş. ise ifadesi alınmak üzere emniyete götürüldü.