Tokat'ta bir velinin öğretmene darp girişiminde bulunduğu iddiası

A.Ş. ise ifadesi alınmak üzere emniyete götürüldü.

Bu duruma sinirlenen A.Ş. isimli veli okula gelerek, koridorda Emine D. ile tartışmaya başladı. Tartışmanın büyümesi üzerine veli A.Ş, öğretmenler odasına geçen Emine D'nin yakasından tuttu.

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