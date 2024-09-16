Bakanlığa bağlı kuruluşlarda habersiz denetimler sürüyor
Ankara Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü bünyesinde habersiz olarak düzenlenen denetimlerle İl Müdürlüğüne bağlı kuruluşlar yakından inceliyor. Kadın, çocuk, engelli ve yaşlılara yönelik hizmet veren kuruluşlara yapılan denetimlerle eksiklikler daha hızlı tespit edilerek, hizmet kalitesi yakından takip ediliyor.
Ankara Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü tarafından kadın, çocuk, engelli
ve yaşlılara yönelik hizmet veren kuruluşlara yönelik habersiz ve kapsamlı denetimler
gerçekleştiriliyor. Hassas gruplara verilen hizmetin kalitesinin artırılması
amacıyla yapılan denetimler sırasında kurumların fiziksel koşulları, hijyen
standartları, personel yeterliliği ve hizmet kalitesi gibi birçok detay mercek
altına alınıyor. Bu sayede eksiklikler daha hızlı tespit edilerek gerekli önlemler
alınabiliyor.
Kuruluşlara beklenmedik ziyaretler gerçekleştiren İl Müdürü Sayın Cüneyd ÖZDEMİR ve ekipler genel durumunu yerinde inceliyor. Vatandaşlara daha kaliteli hizmet verilmesi niteliklerinin artırılması noktasında uyarılarda bulunarak daha iyi hizmet verebilmek için kuruluşların sürekli olarak geliştirilmesi ve standartlarının yükseltilmesi gerektiğine dikkat çekiliyor.