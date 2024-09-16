Fiyatlar arttı, ölü meslek canlandı

Almanya'dan Schengen vizesi açıklaması: Türkler için süreç etkilenmeyecek
Almanya'dan Schengen vizesi açıklaması: Türkler için süreç etkilenmeyecek
%0 Faizli 45.000 TL Nakit!
%0 Faizli 45.000 TL Nakit!
Sponsorlu İçerik
Ak Parti Sözcüsü Çelik'ten 4. Madde açıklaması
Ak Parti Sözcüsü Çelik'ten 4. Madde açıklaması
Milli İstihbarat Akademisi eğitim hayatına başladı
Milli İstihbarat Akademisi eğitim hayatına başladı
Zam maili işinden etti, AYM tazminata hükmetti
Zam maili işinden etti, AYM tazminata hükmetti
Bakan Göktaş: Narin kızımız da Sıla bebek de bu milletin evladı
Bakan Göktaş: Narin kızımız da Sıla bebek de bu milletin evladı
YÖK'ten Sağlık'ta lisans tamamlama başvuru ve tercih işlemleri hakkında duyuru
YÖK'ten Sağlık'ta lisans tamamlama başvuru ve tercih işlemleri hakkında duyuru
Erdoğan: Sosyal medya mecraları operasyon aygıtına dönüştü
Erdoğan: Sosyal medya mecraları operasyon aygıtına dönüştü
İstanbul'da bomba alarmı! Çok sayıda polis sevk edildi
İstanbul'da bomba alarmı! Çok sayıda polis sevk edildi
'Yerli iş gücümüzü önceleyerek yabancılara çalışma izni veriyoruz'
'Yerli iş gücümüzü önceleyerek yabancılara çalışma izni veriyoruz'
Bilal Erdoğan'dan EYT açıklaması: Büyük bir felaketti, kandırıldık
Bilal Erdoğan'dan EYT açıklaması: Büyük bir felaketti, kandırıldık
DMM, 'Japonya Türkiye'ye vize zorunluluğu getirdi' iddiasını yalanladı
DMM, 'Japonya Türkiye'ye vize zorunluluğu getirdi' iddiasını yalanladı
2025 yılı hac ön kayıtları bugün sona eriyor
2025 yılı hac ön kayıtları bugün sona eriyor
Emeklilikte yığılma endişesine çözüm
Emeklilikte yığılma endişesine çözüm
Para piyasası fonlarına 8 ayda 632 milyar lira girdi
Para piyasası fonlarına 8 ayda 632 milyar lira girdi
Hazine ve Maliye Bakanlığı: Bütçe açığı 973,6 milyar TL
Hazine ve Maliye Bakanlığı: Bütçe açığı 973,6 milyar TL
Yıldıray Oğur, Narin cinayetinde ezber bozacak mektubu paylaştı
Yıldıray Oğur, Narin cinayetinde ezber bozacak mektubu paylaştı
Bakan Uraloğlu: Kişisel verilerin çalındığı doğru değil
Bakan Uraloğlu: Kişisel verilerin çalındığı doğru değil
Miss Turkey 2024 birincisi İdil Bilgen, Bingöl'e atandı
Miss Turkey 2024 birincisi İdil Bilgen, Bingöl'e atandı
Yurt içi piyasalarda gözler faiz kararında
Yurt içi piyasalarda gözler faiz kararında
Otomotiv üretiminde dikkat çeken düşüş
Otomotiv üretiminde dikkat çeken düşüş
Ticaret Bakanlığı'ndan 327 milyon TL 'fahiş fiyat' cezası
Ticaret Bakanlığı'ndan 327 milyon TL 'fahiş fiyat' cezası
Adana'da tır ile servis çarpıştı: 3 kişi öldü, 8 kişi yaralandı
Adana'da tır ile servis çarpıştı: 3 kişi öldü, 8 kişi yaralandı
Bakan Uraloğlu'ndan Instagram açıklaması
Bakan Uraloğlu'ndan Instagram açıklaması
Uyarı sonuç verdi: 61 belediye SGK borcu için sıraya girdi
Uyarı sonuç verdi: 61 belediye SGK borcu için sıraya girdi
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın sonbahar trafiği yoğun
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın sonbahar trafiği yoğun
Para faize gidiyor ancak konut fiyatı artacak
Para faize gidiyor ancak konut fiyatı artacak
Şikayet listesinde ilk sırada onlar var, isyan ettiren tablo...
Şikayet listesinde ilk sırada onlar var, isyan ettiren tablo...
Altyapı yatırımlarına öncelik verilecek, yeni proje alınmayacak
Altyapı yatırımlarına öncelik verilecek, yeni proje alınmayacak
Türkiye SİHA pazarının lideri
Türkiye SİHA pazarının lideri
Ana sayfaHaberler Ekonomi

Fiyatlar arttı, ölü meslek canlandı

Ayakkabı, çanta ve valizlerin pahalı olması, tamircilerin işine yaradı. İşleri 2-3 kat artan tamirciler, başka ustalardan destek alarak taleplere yetişmeye çalışıyor.

Kaynak : İhlas Haber Ajansı
Haber Giriş : 16 Eylül 2024 18:52, Son Güncelleme : 16 Eylül 2024 18:53
Yazdır
Fiyatlar arttı, ölü meslek canlandı

Pandemi sonrası insanların davranış biçimleri de değişti. Önceden deforme olan bir eşya kıymetsiz görülüp çöpe atılırken, artık tamir yolu tercih ediliyor. Artık deforme olan eşyaların çöpe atılmayıp tamir edildiğini belirten tamirciler, ayakkabı, valiz ve çanta onarım işlerinin önceki yıllara göre 2-3 kat arttığını söyledi.

"Tamirci esnafının işleri 2-3 kat arttı"

Çanta, ayakkabı ve valiz gibi eşyaların sıfır fiyatının cep yaktığını ve bu nedenle tamir işlerinin oldukça arttığını ifade eden 33 yıllık tamirci Mecnun As, "İşimi severek yapıyorum. Özellikle pandemi öncesi işlerimiz rutininde ilerliyor, yoğunluk olmuyordu. Covid-19 sonrası alım gücü değiştiğinden birçok tamirci esnafının işleri 2-3 kat arttı. İşlere yetiştiremediğimizden takviye olarak başka ustalardan destek alıyoruz. Alttan yetişen çırak yok ama yine de piyasadaki ustalarla işi götürüyoruz" dedi.

Ayakkabıların yanı sıra valiz ve çanta tamirinde de artış yaşandığını anlatan As, "Ufak tefek tamir işlerinden ayakkabı altı değişme 400-500 TL, spor ayakkabıların yama tamir işleri 50 TL'den başlayıp yukarıya doğru çıkıyor. Yapacağımız işin emeğine göre ücret değişiyor. Bugün ortalama bir ayakkabı 2 bin TL'den satılıyor. Markalarda ise 10 bin TL'ye kadar bile ayakkabı var. Bugünlerde en çok spor ayakkabı tamiri yapıyoruz. Önümüz kış. Yavaş yavaş botlar gelmeye başladı. Bunların yanı sıra üniversite öğrencilerinin valiz ve küçük yaştaki çocukların çanta tamir işleri de oldukça fazla geliyor. Çantalar ve valizlerde çekme sapları, tutma sapları, fermuar ve yama gibi tamirler yapıyoruz" diye konuştu.

Tamircilerin yer aldığı pasajda dükkanların önündeki çanta, ayakkabı ve valizler tamir sırasını bekliyor.

Bu Habere Tepkiniz

Sonraki Haber