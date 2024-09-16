Süper Lig'de 7-17. hafta maçlarının programı açıklandı

Ligde 10. haftadaki Galatasaray-Beşiktaş derbisi 28 Ekim Pazartesi, 15. haftadaki Beşiktaş-Fenerbahçe derbisi ise 7 Aralık Cumartesi günü oynanacak. 11. haftadaki Trabzonspor-Fenerbahçe mücadelesi 3 Kasım Pazar, 16. haftadaki Galatasaray-Trabzonspor karşılaşması ise 16 Aralık Pazartesi günü yapılacak.

Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklama göre, ligde 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 ve 17'nci hafta maçlarının programı şöyle:

- 7. hafta

27 Eylül Cuma:

20.00 Net Global Sivasspor-RAMS Başakşehir (BG Grup 4 Eylül)

28 Eylül Cumartesi:

16.00 Samsunspor-Göztepe (Samsun Yeni 19 Mayıs)

19.00 Corendon Alanyaspor-Çaykur Rizespor (Gain Park)

19.00 Galatasaray-Kasımpaşa (RAMS Park)

29 Eylül Pazar:

16.00 ikas Eyüpspor-Gaziantep FK (Recep Tayyip Erdoğan)

16.00 Trabzonspor-TÜMOSAN Konyaspor (Papara Park)

19.00 Sipay Bodrum FK-Adana Demirspor (Bodrum İlçe)

19.00 Antalyaspor-Fenerbahçe (Corendon Airlines Park Antalya)

30 Eylül Pazartesi:

20.00 Bellona Kayserispor-Beşiktaş (RHG EnerTürk Enerji)

- 8. hafta

4 Ekim Cuma:

20.00 Çaykur Rizespor-Antalyaspor (Çaykur Didi)

5 Ekim Cumartesi:

13.30 Kasımpaşa-Sipay Bodrum FK (Recep Tayyip Erdoğan)

16.00 Göztepe-Net Global Sivasspor (Gürsel Aksel)

19.00 RAMS Başakşehir-Bellona Kayserispor (Başakşehir Fatih Terim)

19.00 Atakaş Hatayspor-Trabzonspor (Mersin)

6 Ekim Pazar:

13.30 TÜMOSAN Konyaspor-ikas Eyüpspor (MEDAŞ Konya Büyükşehir)

16.00 Adana Demirspor-Samsunspor (Yeni Adana)

19.00 Gaziantep FK-Beşiktaş (Kalyon)

19.00 Galatasaray-Corendon Alanyaspor (RAMS Park)

- 9. hafta

19 Ekim Cumartesi:

13.30 Bellona Kayserispor-Gaziantep FK (RHG EnerTürk Enerji)

16.00 Trabzonspor-RAMS Başakşehir (Papara Park)

19.00 ikas Eyüpspor-Göztepe (Recep Tayyip Erdoğan)

19.00 Antalyaspor-Galatasaray (Corendon Airlines Park Antalya)

20 Ekim Pazar:

13.30 Net Global Sivasspor-Atakaş Hatayspor (BG Grup 4 Eylül)

16.00 Beşiktaş-TÜMOSAN Konyaspor (Tüpraş)

19.00 Corendon Alanyaspor-Kasımpaşa (Gain Park)

19.00 Samsunspor-Fenerbahçe (Samsun Yeni 19 Mayıs)

21 Ekim Pazartesi:

20.00 Sipay Bodrum FK-Çaykur Rizespor (Bodrum İlçe)

- 10. hafta

25 Ekim Cuma:

20.00 Adana Demirspor-Net Global Sivasspor (Yeni Adana)

26 Ekim Cumartesi:

13.30 Atakaş Hatayspor-Bellona Kayserispor (Mersin)

16.00 Kasımpaşa-Samsunspor (Recep Tayyip Erdoğan)

19.00 Göztepe-Trabzonspor (Gürsel Aksel)

27 Ekim Pazar:

13.30 Gaziantep FK-TÜMOSAN Konyaspor (Kalyon)

16.00 Corendon Alanyaspor-Antalyaspor (Gain Park)

19.00 Fenerbahçe-Sipay Bodrum FK (Ülker)

28 Ekim Pazartesi:

17.00 RAMS Başakşehir-ikas Eyüpspor (Başakşehir Fatih Terim)

20.00 Galatasaray-Beşiktaş (RAMS Park)

- 11. hafta

1 Kasım Cuma:

20.00 Gaziantep FK-Göztepe (Kalyon)

2 Kasım Cumartesi:

13.30 Net Global Sivasspor-Çaykur Rizespor (BG Grup 4 Eylül)

16.00 Bellona Kayserispor-Adana Demirspor (RHG EnerTürk Enerji)

19.00 Beşiktaş-Kasımpaşa (Tüpraş)

3 Kasım Pazar:

13.30 TÜMOSAN Konyaspor-RAMS Başakşehir (MEDAŞ Konya Büyükşehir)

16.00 ikas Eyüpspor-Atakaş Hatayspor (Recep Tayyip Erdoğan)

16.00 Sipay Bodrum FK-Corendon Alanyaspor (Bodrum İlçe)

19.00 Trabzonspor-Fenerbahçe (Papara Park)

4 Kasım Pazartesi:

20.00 Samsunspor-Antalyaspor (Samsun Yeni 19 Mayıs)

- 12. hafta:

8 Kasım Cuma:

20.00 Kasımpaşa-Bellona Kayserispor (Recep Tayyip Erdoğan)

9 Kasım Cumartesi:

13.30 Antalyaspor-Sipay Bodrum FK (Corendon Airlines Park Antalya)

16.00 Atakaş Hatayspor-Gaziantep FK (Mersin)

19.00 Adana Demirspor-ikas Eyüpspor (Yeni Adana)

19.00 Çaykur Rizespor-Trabzonspor (Çaykur Didi)

10 Kasım Pazar:

13.30 Göztepe-TÜMOSAN Konyaspor (Gürsel Aksel)

16.00 Galatasaray-Samsunspor (RAMS Park)

19.00 RAMS Başakşehir-Beşiktaş (Başakşehir Fatih Terim)

19.00 Fenerbahçe-Net Global Sivasspor (Ülker)

- 13. hafta

23 Kasım Cumartesi:

13.30 ikas Eyüpspor-Çaykur Rizespor (Recep Tayyip Erdoğan)

16.00 Bellona Kayserispor-Fenerbahçe (RHG EnerTürk Enerji)

16.00 Gaziantep FK-RAMS Başakşehir (Kalyon)

19.00 Sipay Bodrum FK-Galatasaray (Bodrum İlçe)

24 Kasım Pazar:

13.30 Net Global Sivasspor-Kasımpaşa (BG Grup 4 Eylül)

16.00 TÜMOSAN Konyaspor-Atakaş Hatayspor (MEDAŞ Konya Büyükşehir)

16.00 Samsunspor-Corendon Alanyaspor (Samsun Yeni 19 Mayıs)

19.00 Beşiktaş-Göztepe (Tüpraş)

25 Kasım Pazartesi:

20.00 Trabzonspor-Adana Demirspor (Papara Park)

- 14. hafta

29 Kasım Cuma:

20.00 Antalyaspor-Net Global Sivasspor (Corendon Airlines Park Antalya)

30 Kasım Cumartesi:

13.30 Samsunspor-Sipay Bodrum FK (Samsun Yeni 19 Mayıs)

16.00 Adana Demirspor-TÜMOSAN Konyaspor (Yeni Adana)

19.00 RAMS Başakşehir-Göztepe (Başakşehir Fatih Terim)

19.00 Corendon Alanyaspor-Trabzonspor (Gain Park)

1 Aralık Pazar:

16.00 Çaykur Rizespor-Bellona Kayserispor (Çaykur Didi)

19.00 Galatasaray-ikas Eyüpspor (RAMS Park)

2 Aralık Pazartesi:

20.00 Atakaş Hatayspor-Beşiktaş (Mersin)

20.00 Fenerbahçe-Gaziantep FK (Ülker)

- 15. hafta:

6 Aralık Cuma:

20.00 Trabzonspor-Kasımpaşa (Papara Park)

7 Aralık Cumartesi:

13.30 TÜMOSAN Konyaspor-Antalyaspor (MEDAŞ Konya Büyükşehir)

16.00 Göztepe-Adana Demirspor (Gürsel Aksel)

19.00 Beşiktaş-Fenerbahçe (Tüpraş)

8 Aralık Pazar:

13.30 ikas Eyüpspor-Samsunspor (Recep Tayyip Erdoğan)

16.00 Bellona Kayserispor-Corendon Alanyaspor (RHG EnerTürk Enerji)

16.00 Net Global Sivasspor-Galatasaray (BG Grup 4 Eylül)

19.00 RAMS Başakşehir-Atakaş Hatayspor (Başakşehir Fatih Terim)

9 Aralık Pazartesi:

20.00 Gaziantep FK-Çaykur Rizespor (Kalyon)

- 16. hafta

13 Aralık Cuma:

20.00 Sipay Bodrum FK-Net Global Sivasspor (Bodrum İlçe)

20.00 Kasımpaşa-İkas Eyüpspor (Recep Tayyip Erdoğan)

14 Aralık Cumartesi:

16.00 Çaykur Rizespor-TÜMOSAN Konyaspor (Çaykur Didi)

19.00 Corendon Alanyaspor-Gaziantep FK (Gain Park)

15 Aralık Pazar:

13.30 Atakaş Hatayspor-Göztepe (Mersin)

16.00 Antalyaspor-Bellona Kayserispor (Corendon Airlines Park Antalya)

19.00 Fenerbahçe-RAMS Başakşehir (Ülker)

16 Aralık Pazartesi:

19.00 Adana Demirspor-Beşiktaş (Yeni Adana)

21.00 Galatasaray-Trabzonspor (RAMS Park)

- 17. hafta

20 Aralık Cuma:

20.00 ikas Eyüpspor-Fenerbahçe (Recep Tayyip Erdoğan)

21 Aralık Cumartesi:

16.00 Net Global Sivasspor-Samsunspor (BG Grup 4 Eylül)

19.00 Beşiktaş-Corendon Alanyaspor (Tüpraş)

22 Aralık Pazar:

13.30 Gaziantep FK-Antalyaspor (Kalyon)

16.00 Göztepe-Çaykur Rizespor (Gürsel Aksel)

16.00 Bellona Kayserispor-Galatasaray (RHG EnerTürk Enerji)

19.00 Trabzonspor-Sipay Bodrum FK (Papara Park)

23 Aralık Pazartesi:

20.00 Atakaş Hatayspor-Adana Demirspor (Mersin)

20.00 RAMS Başakşehir-Kasımpaşa (Başakşehir Fatih Terim)