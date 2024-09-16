Akraba iki aile arasında silahlı kavga: 1 ölü, 1 yaralı
Mardin'in Kızıltepe ilçesinde akraba olan iki aile arasında çıkan silahlı kavgada 1 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi de yaralandı.
Kaynak : İhlas Haber Ajansı
Haber Giriş : 16 Eylül 2024 20:27, Son Güncelleme : 16 Eylül 2024 20:28
Olay, öğle saatlerinde Kızıltepe ilçesine bağlı Yeni Mahalle'de meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, akraba olan iki aile arasında henüz belirlenemeyen bir nedenle tartışma çıktı. Çıkan tartışmanın büyümesi ile çıkan silahlı kavgada 1 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi de yaralandı. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Olayla ilgili inceleme başlatıldı.