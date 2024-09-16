Almanya'dan Schengen vizesi açıklaması: Türkler için süreç etkilenmeyecek
Almanya'dan Schengen vizesi açıklaması: Türkler için süreç etkilenmeyecek
%0 Faizli 45.000 TL Nakit!
%0 Faizli 45.000 TL Nakit!
Sponsorlu İçerik
Ak Parti Sözcüsü Çelik'ten 4. Madde açıklaması
Ak Parti Sözcüsü Çelik'ten 4. Madde açıklaması
Milli İstihbarat Akademisi eğitim hayatına başladı
Milli İstihbarat Akademisi eğitim hayatına başladı
Zam maili işinden etti, AYM tazminata hükmetti
Zam maili işinden etti, AYM tazminata hükmetti
Bakan Göktaş: Narin kızımız da Sıla bebek de bu milletin evladı
Bakan Göktaş: Narin kızımız da Sıla bebek de bu milletin evladı
YÖK'ten Sağlık'ta lisans tamamlama başvuru ve tercih işlemleri hakkında duyuru
YÖK'ten Sağlık'ta lisans tamamlama başvuru ve tercih işlemleri hakkında duyuru
Erdoğan: Sosyal medya mecraları operasyon aygıtına dönüştü
Erdoğan: Sosyal medya mecraları operasyon aygıtına dönüştü
İstanbul'da bomba alarmı! Çok sayıda polis sevk edildi
İstanbul'da bomba alarmı! Çok sayıda polis sevk edildi
'Yerli iş gücümüzü önceleyerek yabancılara çalışma izni veriyoruz'
'Yerli iş gücümüzü önceleyerek yabancılara çalışma izni veriyoruz'
Bilal Erdoğan'dan EYT açıklaması: Büyük bir felaketti, kandırıldık
Bilal Erdoğan'dan EYT açıklaması: Büyük bir felaketti, kandırıldık
DMM, 'Japonya Türkiye'ye vize zorunluluğu getirdi' iddiasını yalanladı
DMM, 'Japonya Türkiye'ye vize zorunluluğu getirdi' iddiasını yalanladı
2025 yılı hac ön kayıtları bugün sona eriyor
2025 yılı hac ön kayıtları bugün sona eriyor
Emeklilikte yığılma endişesine çözüm
Emeklilikte yığılma endişesine çözüm
Para piyasası fonlarına 8 ayda 632 milyar lira girdi
Para piyasası fonlarına 8 ayda 632 milyar lira girdi
Hazine ve Maliye Bakanlığı: Bütçe açığı 973,6 milyar TL
Hazine ve Maliye Bakanlığı: Bütçe açığı 973,6 milyar TL
Yıldıray Oğur, Narin cinayetinde ezber bozacak mektubu paylaştı
Yıldıray Oğur, Narin cinayetinde ezber bozacak mektubu paylaştı
Bakan Uraloğlu: Kişisel verilerin çalındığı doğru değil
Bakan Uraloğlu: Kişisel verilerin çalındığı doğru değil
Miss Turkey 2024 birincisi İdil Bilgen, Bingöl'e atandı
Miss Turkey 2024 birincisi İdil Bilgen, Bingöl'e atandı
Yurt içi piyasalarda gözler faiz kararında
Yurt içi piyasalarda gözler faiz kararında
Otomotiv üretiminde dikkat çeken düşüş
Otomotiv üretiminde dikkat çeken düşüş
Ticaret Bakanlığı'ndan 327 milyon TL 'fahiş fiyat' cezası
Ticaret Bakanlığı'ndan 327 milyon TL 'fahiş fiyat' cezası
Adana'da tır ile servis çarpıştı: 3 kişi öldü, 8 kişi yaralandı
Adana'da tır ile servis çarpıştı: 3 kişi öldü, 8 kişi yaralandı
Bakan Uraloğlu'ndan Instagram açıklaması
Bakan Uraloğlu'ndan Instagram açıklaması
Uyarı sonuç verdi: 61 belediye SGK borcu için sıraya girdi
Uyarı sonuç verdi: 61 belediye SGK borcu için sıraya girdi
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın sonbahar trafiği yoğun
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın sonbahar trafiği yoğun
Para faize gidiyor ancak konut fiyatı artacak
Para faize gidiyor ancak konut fiyatı artacak
Şikayet listesinde ilk sırada onlar var, isyan ettiren tablo...
Şikayet listesinde ilk sırada onlar var, isyan ettiren tablo...
Altyapı yatırımlarına öncelik verilecek, yeni proje alınmayacak
Altyapı yatırımlarına öncelik verilecek, yeni proje alınmayacak
Türkiye SİHA pazarının lideri
Türkiye SİHA pazarının lideri
Ana sayfaHaberler Yaşam

Almanya'dan Schengen vizesi açıklaması: Türkler için süreç etkilenmeyecek

Almanya'nın Ankara Büyükelçiliği, Almanya'da bugün itibarıyla geçici olarak uygulanacak sınır kontrollerinin güvenli, düzenli ve yasal girişin sağlanmasını hedeflediğini belirterek, "Türkiye için vize verme süreci normal şekilde işlemeye devam edecek ve bu durumdan etkilenmeyecektir." ifadesini kullandı.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 16 Eylül 2024 20:38, Son Güncelleme : 16 Eylül 2024 20:39
Yazdır
Almanya'dan Schengen vizesi açıklaması: Türkler için süreç etkilenmeyecek

Büyükelçilik, Almanya'da bugün itibarıyla geçici olarak uygulanacak sınır kontrolleriyle ilgili X sosyal medya hesabından yazılı açıklama yaptı.

Açıklamada, bugünden itibaren Almanya sınırlarında güvenlik ve göç politikası nedenleriyle geçici sınır kontrolleri yapılacağı belirtilerek, bu kontrollerin ülkeye giriş izni olmayan kişilerin girişlerine müsaade edilmemesine imkan tanıyacağı kaydedildi.

Bu tedbirin Avrupa Birliği hukuku ile uyumlu olduğu ve Şengen ortaklarına önceden duyurulduğu aktarılan açıklamada, Almanya'ya güvenli, düzenli ve yasal girişin sağlanmasının bu kararın temel hedefi olduğu vurgulandı.

Açıklamada, sınırlar arasında seyahat etmenin hala mümkün olduğuna ve bekleme sürelerinin oluşmamasına özen gösterileceğine işaret edilerek, "Türkiye için vize verme süreci normal şekilde işlemeye devam edecek ve bu durumdan etkilenmeyecektir." ifadesi kullanıldı.

Almanya, bir süredir Avusturya, İsviçre, Çekya ve Polonya sınırlarında başlattığı kontrolleri, Fransa, Lüksemburg, Hollanda, Belçika ve Danimarka'yı da kapsayacak şekilde genişlettiğini açıklamıştı.

Buna gerekçe olarak düzensiz göçle mücadeleyi gösteren Almanya İçişleri Bakanlığı, sınır kontrollerinin Almanya ile bu ülkeler arasında işe gidip gelenlerin günlük yaşamları, ticaret ve seyahatleri üzerinde mümkün olduğunca az etki yaratmasını sağlamak için çaba gösterileceğini ifade etmişti.

Bu Habere Tepkiniz

Sonraki Haber