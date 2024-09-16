Gaziantep'te 2 tırın çarpıştığı kazada 1 kişi öldü
Gaziantep'in Nurdağı ilçesinde iki tırın çarpıştığı kazada 1 kişi hayatını kaybetti.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 16 Eylül 2024 21:44, Son Güncelleme : 16 Eylül 2024 21:45
Ziya Ö. (64) idaresindeki 02 AEC 855 plakalı tır, Nurdağı-Gaziantep kara yolunun 8. kilometresinde, önünde seyreden İsa C. idaresindeki 68 AK 468 plakalı tırla çarpıştı.
Vatandaşların ihbarıyla olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Sağlık ekipleri, araçta sıkışan Ziya Ö'nün hayatını kaybettiğini belirledi.
İtfaiye ekiplerince sıkıştığı yerden çıkarılan Ziya Ö'nün cenazesi, Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı.
Kaza nedeniyle bir müddet kapanan yol, araçların kaldırılmasıyla yeniden trafiğe açıldı.