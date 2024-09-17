17 Eylül 2024'ten önemli gündem başlıkları.

1- Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, valiliği ziyaret edecek, AK Parti İl Başkanlığı Bilgilendirme Toplantısı, AK Parti "Türkiye Buluşmaları", Kütahya İş Dünyası Buluşması ve Adnan Menderes'e Vefa ve Anma Buluşması'na katılacak.

(Kütahya/10.00-18.30)

2- CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Marmara Adası Belediye Başkanlığı, Avşa Temsilciliği, Erdek Belediye Başkanlığı ile Bandırma Belediye Başkanlığı ziyaretlerinde bulunacak ve 17 Eylül Bandırma'nın Kurtuluşu etkinliğine iştirak edecek.

(Balıkesir/11.30-20.30)

YASAMA YÜRÜTME SİYASET

1- Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Osmaniye'de valiliği ziyaret edecek, ardından basın açıklaması yapacak, Serdar Demir Çocuk Evleri Sitesi Açılışı, Hatay AK Parti İl Başkanlığı Yerleşkesi ziyareti ve teşkilat ile buluşma programlarına katılacak.

(Osmaniye/Hatay/11.00/13.30/15.45)

2- İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, merhum Başbakan Adnan Menderes'in vefat yıl dönümü dolayısıyla anıt mezarında düzenlenecek törene iştirak edecek.

(İstanbul/11.00)

3- AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Türkiye Buluşmaları programı kapsamında AK Parti Ankara İl Başkanlığının düzenleyeceği STK buluşmasına katılacak.

(Ankara/19.00)

EKONOMİ FİNANS

1- Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Çeltik Festivali'ne katılacak, Çakmak Barajı'nda incelemelerde bulunacak, valilik ile Tarım ve Orman il müdürlüğünü ziyaret edecek, sektör toplantısına iştirak edecek ardından AK Parti il başkanlığına gidecek.

(Edirne/10.30-18.00)

2- Ticaret Bakanı Ömer Bolat, AK Parti Teşkilat Buluşması'na katılacak, sivil toplum kuruluşları ile toplantı yapacak.

(Isparta/10.00/15.30)

3- Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, il bilgilendirme sunumu toplantısına katılacak, valiliği, AK Parti il başkanlığını ve büyükşehir belediyesini ziyaret edecek, Yeşilkent Kavşağı'nda, Samsun Şehir Hastanesi bağlantı yolunda incelemelerde bulunacak ve sivil toplum kuruluşlarıyla bir araya gelecek.

(Samsun/11.00-16.00)

4- Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, temmuz ayına ilişkin özel sektörün yurt dışından sağladığı kredi borcu ile ağustos ayına ilişkin konut fiyat endeksini açıklayacak.

(Ankara/10.00)

5- Türkiye İstatistik Kurumu, ağustos ayı konut satış istatistiklerini, haziran ayı hayvancılık verilerini ve 2023 yılı uluslararası hizmet ticareti istatistiklerini yayımlayacak.

(Ankara/10.00)

6- Hazine ve Maliye Bakanlığı, 5 yıl vadeli devlet tahvilinin ilk ihraç ihalesi ile 2 yıl vadeli kira sertifikasının doğrudan satışını yapacak.

(Ankara)

DÜNYA DİPLOMASİ

1- İsrail'in Gazze Şeridi'ne saldırıları ve İsrail ordusunun Hizbullah'a yönelik Lübnan'a "önleyici saldırı" başlatmasının ardından gelişmeler takip ediliyor.

(Gazze/Kudüs/Beyrut)

GÜNCEL

1- Yükseköğretim Kurulu Başkanı Erol Özvar, "2030'a Doğru Yükseköğretim Vizyonu Toplantısı'na katılacak.

(Ankara/09.00)

SPOR

1- Trendyol Süper Lig'in 3. haftasından ertelenen maçta Galatasaray, RAMS Park'ta Gaziantep FK'yi konuk edecek.

(İstanbul/20.00)

2- Ziraat Türkiye Kupası 2. eleme turu müsabakalarının kura çekimi, Türkiye Futbol Federasyonunun Riva'daki merkezinde gerçekleştirilecek.

(İstanbul/14.00)

3- Basketbol Şampiyonlar Ligi ön eleme turnuvaları, Antalya'nın ev sahipliğinde başlayacak. Aliağa Petkimspor, 3. turnuvanın çeyrek finalinde Hollanda ekibi Heroes den Bosch'la karşılaşacak.

(Antalya/21.30)