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Batman'da iki otomobil çarpıştı: 1 kişi öldü, 4 kişi yaralandı

Batman'da iki aracın çarpıştığı trafik kazasında 1 kişi öldü, 4 kişi yaralandı.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 17 Eylül 2024 07:45, Son Güncelleme : 17 Eylül 2024 06:29
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Batman'da iki otomobil çarpıştı: 1 kişi öldü, 4 kişi yaralandı

Alınan bilgiye göre, Güney çevre yolunda otomobil ile plakası ve şoförü henüz öğrenilemeyen bir otomobil çarpıştı.

Kazanın etkisiyle araçlar yola savruldu.

İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

Kazada yaralanan 5 kişi kentteki hastanelere kaldırıldı.

Yaralılardan Muhammed Furkan Ergü tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Kaza nedeniyle bir süre trafiğe kapatılan yol, otomobillerin kaldırılmasının ardından tekrar açıldı.

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