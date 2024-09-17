Altın fiyatları ne kadar? (17 Eylül 2024)

Aile ve Gençlik Fonu başvurularına bir il daha dahil oldu
Aile ve Gençlik Fonu başvurularına bir il daha dahil oldu
İdrar Kaçırma Nedir? İdrar Kaçırma Neden Olur?
İdrar Kaçırma Nedir? İdrar Kaçırma Neden Olur?
Sponsorlu İçerik
Erdoğan, BM Genel Kurulu'na 14'üncü kez hitap edecek
Erdoğan, BM Genel Kurulu'na 14'üncü kez hitap edecek
Narin'in yengesi ve 2 kuzeni adliyeye sevk edildi
Narin'in yengesi ve 2 kuzeni adliyeye sevk edildi
Genç'ler #Memişoğlu100BinAtama etiketiyle rekor kırdı!
Genç'ler #Memişoğlu100BinAtama etiketiyle rekor kırdı!
İkinci el araçta 'Güvenli Ödeme Sistemi' zorunlu olacak
İkinci el araçta 'Güvenli Ödeme Sistemi' zorunlu olacak
Hac ön kayıt işlemleri için tarih uzatıldı
Hac ön kayıt işlemleri için tarih uzatıldı
Konut satışları yüzde 9,9 arttı
Konut satışları yüzde 9,9 arttı
Gözler perşembe günü açıklanacak 'faiz' kararında
Gözler perşembe günü açıklanacak 'faiz' kararında
TL likidite fazlası 140 milyarı buldu
TL likidite fazlası 140 milyarı buldu
FETÖ'ye 19 ilde operasyon: 6'sı aktif görevde 29 gözaltı
FETÖ'ye 19 ilde operasyon: 6'sı aktif görevde 29 gözaltı
Enflasyonla mücadeledeki kararlılık meyvelerini veriyor!
Enflasyonla mücadeledeki kararlılık meyvelerini veriyor!
Bakan Şimşek: Vergi artışı gündemimizde yok
Bakan Şimşek: Vergi artışı gündemimizde yok
Fırsatçı esnaf turisti de kaçırdı!
Fırsatçı esnaf turisti de kaçırdı!
'Kayıt ücreti ya da zorla ücret alınıyor' ifadesi gerçekleri yansıtmıyor'
'Kayıt ücreti ya da zorla ücret alınıyor' ifadesi gerçekleri yansıtmıyor'
Eyüp Sabri Tuncer'den 'toplatma' açıklaması
Eyüp Sabri Tuncer'den 'toplatma' açıklaması
Bakan Şimşek yanıtladı: 2025'te enflasyon ne olacak?
Bakan Şimşek yanıtladı: 2025'te enflasyon ne olacak?
Diyarbakır Barosu, Narin Güran dosyasına müdahil oldu
Diyarbakır Barosu, Narin Güran dosyasına müdahil oldu
Almanya'dan Schengen vizesi açıklaması: Türkler için süreç etkilenmeyecek
Almanya'dan Schengen vizesi açıklaması: Türkler için süreç etkilenmeyecek
Ak Parti Sözcüsü Çelik'ten 4. Madde açıklaması
Ak Parti Sözcüsü Çelik'ten 4. Madde açıklaması
Milli İstihbarat Akademisi eğitim hayatına başladı
Milli İstihbarat Akademisi eğitim hayatına başladı
Zam maili işinden etti, AYM tazminata hükmetti
Zam maili işinden etti, AYM tazminata hükmetti
Bakan Göktaş: Narin kızımız da Sıla bebek de bu milletin evladı
Bakan Göktaş: Narin kızımız da Sıla bebek de bu milletin evladı
Erdoğan: Sosyal medya mecraları operasyon aygıtına dönüştü
Erdoğan: Sosyal medya mecraları operasyon aygıtına dönüştü
İstanbul'da bomba alarmı! Çok sayıda polis sevk edildi
İstanbul'da bomba alarmı! Çok sayıda polis sevk edildi
'Yerli iş gücümüzü önceleyerek yabancılara çalışma izni veriyoruz'
'Yerli iş gücümüzü önceleyerek yabancılara çalışma izni veriyoruz'
Bilal Erdoğan'dan EYT açıklaması: Büyük bir felaketti, kandırıldık
Bilal Erdoğan'dan EYT açıklaması: Büyük bir felaketti, kandırıldık
DMM, 'Japonya Türkiye'ye vize zorunluluğu getirdi' iddiasını yalanladı
DMM, 'Japonya Türkiye'ye vize zorunluluğu getirdi' iddiasını yalanladı
2025 yılı hac ön kayıtları bugün sona eriyor
2025 yılı hac ön kayıtları bugün sona eriyor
Emeklilikte yığılma endişesine çözüm
Emeklilikte yığılma endişesine çözüm
Ana sayfaHaberler Ekonomi

Altın fiyatları ne kadar? (17 Eylül 2024)

Altın fiyatları canlı ve güncel rakamlar merak ediliyor. Gram altın güne 2 bin 820 TL'den başlarken, ons altının değeri ise 2.580 dolardan işlem görüyor. Peki, çeyrek altın fiyatları bugün ne kadar oldu? Yarım altın bugün kaç TL? İşte 17 Eylül altın fiyatları...

Kaynak : Memurlar.Net
Haber Giriş : 17 Eylül 2024 08:21, Son Güncelleme : 17 Eylül 2024 08:22
Yazdır
Altın fiyatları ne kadar? (17 Eylül 2024)

Yatırımcılar ve vatandaşlar iç ve dış piyasaya hakim olmak için altın fiyatlarını yakından takip ediyor. Gram altın güne 2 bin 820 liradan, çeyrek altın ise 4 bin 511 liradan başladı.

Güncel altın fiyatları şöyle:

Gram altın fiyatı

Alış: 2.820,6240

Satış: 2.820,0550

Çeyrek altın fiyatı

Alış: 4.511,5100

Satış: 4.607,7400

ONS altın fiyatı

Alış 2.580,9100

Satış: 2.581,2900

Cumhuriyet altını

Alış: 18.037,7900

Satış: 18.377,5700

Yarım altın fiyatı

Alış: 8.993,73

Satış 9.220,85

Ata altın fiyatı

Alış: 18.810,17

Satış: 19.289,06

14 ayar bilezik gramı fiyatı

Alış: 1.530,04

Satış: 2.361,41

22 ayar bilezik gramı fiyatı

Alış: 2.581,82

Satış: 2.735,28

Ziynet altın fiyatı

Alış: 18.033,46

Satış: 18.374,58

Bu Habere Tepkiniz

Sonraki Haber