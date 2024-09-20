Yetim aylığı alma şartları arasında kadrolu veya kadrosuz görev yapma farkı var mıdır?
Sosyal güvenlik kanunlarında yer alan hükümlerde, yetim aylığı alma şartları kız ve erkek çocuklar için ayrı şartlara tabi olmakla birlikte bu durum 5434 ve 5510 kapsamında yetim aylığı alanlar için de bu kanunlarda farklı şartlar yer almaktadır.
Ziyaretçi Sorusu: Babadan kalan yetim aylığı alanlar sigortalı işte çalışınca
neden aylığı kesiliyor sonuçta kadrolu değil ki kadrolu ise başlasa tamam kesin
de.
Detaylar/Değerlendirmeler:
Yetim aylığı alma şartları 5434 ve 5510'a göre bazı hallerde farklılık göstermektedir.
1-5434 kuralları uygulananlar için hak sahipliği şartları:
Kız çocuklar:
İster 5 hizmet yılı ister 10 hizmet yılı veya daha fazla hizmet yılı üzerinden
kız çocuklara yetim aylığı bağlanmış olsun, kız çocuklar bu aylıklarını 18 yaşına
kadar şartsız, orta öğrenimde 20, yükseköğrenimde 25 yaşına kadar şartsız aylık
alabilmektedirler. Ayrıca, kız çocuklar öğrenim görmese dahi sadece evlenmediği
sürece ve Devlet memuru olmadığı sürece yetim aylığını sürekli olarak alabilmektedir.
Ancak, evlenir veya Devlet memuru olursa aylıkları kesilmektedir.
Erkek çocuklar:
İster 5 hizmet yılı ister 10 hizmet yılı veya daha fazla hizmet yılı üzerinden
erkek çocuklara yetim aylığı bağlanmış olsun, erkek çocuklar bu aylıklarını
18 yaşına kadar şartsız, orta öğrenimde 20, yükseköğrenimde 25 yaşına kadar
şartsız aylık alabilmektedirler. Bu yaşlardan sonra aylıkları kesilmektedir.
Ancak, malul ve muhtaç duruma düşmeleri durumunda yetim aylığı bağlanması imkanı
da bulunmaktadır.
Not: 5434 kapsamında aylık bağlanan kız ve erkek çocuklar öğrenimleri süresince
sigortalı olarak çalışsalar dahi yetim aylıkları kesilmez, ödenmeye devam eder.
Not: 5434 e tabi vefat eden memurun hizmeti şayet 5 ila 10 yıl arasında ise özellikle kız çocuklardaki şart farklı olmaktadır. Bu hizmete göre, yani 5434 kapsamında geçen hizmet de olsa 5510 şartlarında aylık bağlandığından kız çocukların da öğrenimleri süresinde çalışma hariç sadece memur olarak değil, işçi, esnaf, yabancı ülke mevzuatına tabi olarak çalışması halinde de aylık bağlanmamaktadır.
2-5510 kuralları uygulananlar için hak sahipliği şartları:
Kız çocuklar:
Kız çocuklar 18 yaşını dolduruncaya kadar hiçbir şart aranmaz. Lise ve dengi
öğrenim görmesi halinde 20 yaşını, yükseköğrenim yapması halinde ise 25 yaşını
dolduruncaya kadar aylık alabilirler.
Kız çocuklar sadece öğrenimleri süresince sigortalı olarak çalışsalar dahi
yetim aylıkları kesilmez, ödenmeye devam eder. Ancak, kız çocuklar söz konusu
yaşları doldurduktan sonra özel, resmi sektör, esnaf, yabancı ülke mevzuatına
tabi çalışmaları, memur olmaları, evlenmeleri halinde aylıkları kesilmektedir.
Dolayısıyla bu durum, 5434 kapsamında 10 yıl hizmet esas alınarak yetim aylığı
bağlanmış olanlarla farklılık göstermekte, 5434 kapsamında 10 yıl hizmet esas
alınarak aylık bağlanmış kız çocukları özel, resmi sektör, esnaf olarak çalışmaları
halinde aylıkları kesilmemekte, ancak evlenmeleri ve devlet memuru olmaları
halinde aylıkları kesilmektedir. 5434 e tabi olmakla birlikte şayet yetim aylığı
5 ila 10 yıl arasında bir hizmete karşılık bağlanmışsa sadece evlenmemeleri
şartıyla kesilmemekte, belirttiğimiz şekilde çalışmaları halinde ise kesilmektedir.
Erkek çocuklar:
Erkek çocuklar 18 yaşını dolduruncaya kadar hiçbir şart aranmaz. Lise ve dengi
öğrenim görmesi halinde 20 yaşını, yükseköğrenim yapması halinde ise 25 yaşını
dolduruncaya kadar aylık alabilirler. Bu yaşların bitiminde aylıkları kesilir.
Ancak, malul ve muhtaç olmaları şartıyla aylık alabilirler. Ayrıca, öğrenimleri
süresince belirtilen yaşları dolduracakları tarihe kadar sigortalı olarak çalışsalar
dahi yetim aylıkları kesilmez, ödenmeye devam eder.
Özetle, sosyal güvenlikle ilgili yasal düzenlemelerde yetim aylığının ödenmesi
şartları arasında mutlaka kadrolu bir görev yapma şartı bulunmamakta, dolayısıyla
da hangi statüde olursu olsun (özellikle işçi veya esnaf olan anne ve/veya babasından
dolayı yetim aylığı alanlar) çalışmama ve bu çalışmalarından dolayı emeklilik
konumunda aylık almama şartına bağlı olmaktadır.
Sonuç bağlamında değerlendirmemiz;
5434 kapsamında olanlar için kadrolu, yani memur statüsünde göreve başlama
aylık kesilme nedeni iken, işçi, esnaf, yabancı ülke mevzuatına tabi çalışma
aylık kesilme nedeni olarak belirlenmemiş,
Ancak, 5510 sayılı Kanun kapsamında olanlar için ister kadrolu ister kadrolu olmayan, yani işçi, esnaf, yabancı ülke mevzuatına tabi çalışma şekli aylık kesilme nedeni olarak belirlenmiştir.