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Dolar kuru bugün ne kadar? (16 Eylül 2024)

Dolar - euro kaç TL? Dolar kuru en son ne kadar oldu? Bankalararası piyasada döviz kurlarında son durum...

Kaynak : NTV
Haber Giriş : 17 Eylül 2024 09:40, Son Güncelleme : 17 Eylül 2024 09:41
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Dolar kuru bugün ne kadar? (16 Eylül 2024)

Piyasalar merkez bankalarının faiz kararlarına odaklandı.

Dolar/TL, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) faiz kararı öncesi 34 bandındaki hareketini sürdürdü.

Dolar/TL, günün ilk işlemlerinde 34,01'den el değiştirdi. Euro/TL ise 37,89'dan alıcı buldu.

Bugün gündemde ağustos ayı konut satış istatistikleri ile Hazine'nin iki borçlanması yer alıyor.

Merkez Bankası'nın net rezervlerinde 9 milyar dolar artış bekleniyor. Bankacılara göre bu rakam, son 3 ayın en büyük haftalık artışı olacak.

ŞİMŞEK: VERGİ ARTIŞI GÜNDEMDE YOK

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, dün katıldığı canlı yayında, genel KDV oranlarında, kurumlar vergisinde ve gelir vergisi dilimlerinde bir artışın gündemlerinde olmadığını söyledi.

Şimşek bazı istisnalar, indirimli oranlar konusunda çalışmaların devam ettiğini belirtti ve halkın uygulanan politikaların etkisini önümüzdeki yılın ikinci yarısında belirgin göreceğini söyledi.

GÖZLER TCMB FAİZ KARARINDA

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) eylül ayında da politika faizini yüzde 50'de sabit bırakması bekleniyor.

Ekonomistler, bu yıl faiz indirimi beklentilerinin azaldığını tahmin ediyor. İlk politika faizi indirimi beklentilerinin gelecek yıl gerçekleşmesi bekleniyor.

KÜRESEL PİYASALAR

Küresel piyasalarda gözler önde gelen merkez bankalarının faiz kararlarında olacak.

Fed'in faiz indirimine gideceğine kesin gözüyle bakılırken, piyasalar faiz indiriminin büyüklüğüne odaklandı.

Fed'den 50 baz puan büyüklüğünde faiz indirimi beklentisi, para politikasında agresif gevşeme yapılacağına yönelik haberlerin etkisiyle yüzde 67'ye yükseldi

Japonya ve İngiltere merkez bankalarının ise faizleri sabit tutması bekleniyor.

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