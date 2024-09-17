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Konut satışları yüzde 9,9 arttı

Türkiye genelinde konut satış sayısı, ağustosta geçen yılın aynı ayına göre yüzde 9,9 artarak 134 bin 155 oldu.

Kaynak : Memurlar.Net
Haber Giriş : 17 Eylül 2024 10:24, Son Güncelleme : 17 Eylül 2024 10:25
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Konut satışları yüzde 9,9 arttı

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), ağustos ayına ilişkin konut satış istatistiklerini açıkladı.

Buna göre, Türkiye genelinde konut satış sayısı, ağustosta geçen yılın aynı ayına kıyasla yüzde 9,9 artışla 134 bin 155'e yükseldi.

Ocak-ağustosta ise satışlar, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 1,1 artarak 806 bin 317'ye çıktı.

İstanbul, ağustosta konut satışlarında 19 bin 467 ile en yüksek paya sahip il oldu. Bu kenti 12 bin 496 konut satışıyla Ankara, 7 bin 44 ile İzmir takip etti.

Konut satışının en az olduğu iller ise 53 ile Hakkari, 93 ile Ardahan, 116 ile Bayburt olarak sıralandı.

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