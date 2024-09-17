Hac ön kayıt işlemleri için tarih uzatıldı

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, hac ibadeti için kutsal topraklara gitmek isteyen hacı adaylarının ön kayıt işlemlerinin 27 Eylül Cuma gününe uzatıldığını duyurdu.

Başvuru için 750 lira ön kayıt ücreti anlaşmalı bankalara yatırılacak.

Engelli, hasta veya yaşlı olanlar; müracaatlarında, hacca daha önce hiç gitmemiş birini refakatçi olarak kaydettirebilecek.

Başvuru işlemleri e-Devlet'ten yapılıyor

0-12 yaş arası çocuklarını hacca götürmek isteyenler, çocuklarının ön kayıtlarını yapabilecek. Bu yaş aralığındaki çocuklar, ebeveylerinin kura kat sayılarını etkilemeyecek.

Akrabalık bağı olmayanlar, 7 kişiyi geçmemek şartıyla, grup halinde müracaat edebilecek ve tek bir kura numarası ile kuraya katılabilecek.

Akrabalık bağı olanlar 7 kişilik sınırı aşsalar da tek kura numarası için belgeleriyle müracaat edebilecek.

Hac başvuru sürecinde tüm işlemler e-Devlet üzerinden yapılacak.