Tedavi için gittiği hastanede 'öldüğünü' öğrendi

Temmuz ayında bebeğini doğum sırasında kaybeden 23 yaşındaki Fetiye Balgün evinde merdivenden düşerek yaralandı. Eşi tarafından Edremit Devlet Hastanesi Acil Servisine giden Balgün, tedavi olmak için kayıt yaptırmak isteyince hayatının şokunu yaşadı. Kayıt memuru Balgün'ün hastane kayıtlarında ölü olarak göründüğünü söyledi.

Yaşadıklarını Balgün, "Ben merdivenlerden düştüm, burnumu çarptım, burnum şişti. Ondan sonra hastaneye gittiğimde, tedavi olmak için kimliğimi uzatıyorum, bana T.C. numaramı girip 'siz ölüsünüz, sizin hakkınızda işlem yapılamaz' diyorlar. Buna eşim de şahit. Gidiyorum ben nasıl ölü olarak çıkabiliyorum? Bir buçuk, iki ay önce çocuğumu kaybettim. Ama çocuğuma ölüm belgesi verilmesi gerekirken beni ölü olarak gösteriyorlar" dedi.

Genç kadının eşi Görkem Balgün ise yaşadıklarını şöyle anlattı:

"Ben işten çıktım. Eşimin aramasıyla, motorumla direkt eve gittim. Baktım her yer kan içinde. Eşimi hastaneye götürdüm. Hastaneye girdiğimde kimliğini uzattığımda, 'ölü hakkında işlem yapılamamaktadır' denildi. Bir buçuk saat orada bekletip bizi geri yolladılar."

Yaşanan karışıklık çiftin şikayeti üzerine düzeltildi.