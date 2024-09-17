BARÜ'den 14 akademisyen 'Dünyanın En Etkili Bilim İnsanları' listesinde
Bartın Üniversitesinden (BARÜ) 14 bilim insanı, Stanford Üniversitesi tarafından her yıl dünyanın en etkili bilim insanlarının sıralandığı listeye girmeyi başardı.
Bartın Üniversitesi (BARÜ) akademisyenleri ürettikleri nitelikli bilimsel çalışmalar
ve araştırmalarıyla hem alanlarına hem de insanlığa katkı vermeyi sürdürüyor.
Bu kapsamda son olarak Stanford Üniversitesi tarafından dünyadaki bilim insanları
arasında ilk yüzde 2'lik dilime giren akademisyenleri sıralayan "Dünyanın
En Etkili Bilim İnsanları" listesi Hollanda merkezli yayıncılık şirketi
Elsevier tarafından yayımlandı. Dünyanın en iyi üniversitelerinden akademisyenlerin
bulunduğu listede, BARÜ'den 14 bilim insanı yer aldı.
BARÜ'den listeye girenlerin sayısı bu yıl da arttı
Akademisyenlerin bilimsel üretkenliği ve çalışmalarının kalitesi gibi ölçütler
kullanılarak yapılan sıralamada dünya genelinde yüzde 2'lik dilime giren ilk
100 bin isim değerlendirildi. Karşılaştırmalı verilere dair sıralamaların yer
aldığı listede 2020 yılında 2, 2021 yılında 6, 2022 yılında 8, 2023 yılında
11 kişiyle yer almayı başaran BARÜ, böylece bu yıl da listedeki bilim insanı
sayısını artırmayı başardı.
Yayımlanan araştırma listesinde, BARÜ Fen Fakültesinden Prof. Dr. Mehmet Zahmakıran,
Prof. Dr. Murat Rakap, Prof. Dr. Şuayip Yüzbaşı, Prof. Dr. Ramazan Yılmaz, Prof.
Dr. Fatma Gizem Karaoğlan Yılmaz, Doç. Dr. Emrah Altun, Doç. Dr. Parham Taslimi
ile Doç. Dr. Zafer Ceylan girerken; Mühendislik, Mimarlık ve Tasarım Fakültesinden
Prof. Dr. Osman Gençel, Prof. Dr. Abdullah Cahit Karaoğlanlı, Doç. Dr. Azmi
Erdoğan, Doç. Dr. Ali Yaraş ile Dr. Öğr. Üyesi Shashanka Rajendrachari ve Sağlık
Hizmetleri Meslek Yüksekokulundan Doç. Dr. Yasin Özgürlük küresel düzeyde bir
başarıya imza atarak yer aldı.
"BARÜ, uluslararası alanda adından söz ettirmeye devam ediyor"
Dünyanın En Etkili Bilim İnsanları Listesinde yer alarak BARÜ'yü gururlandıran
öğretim üyelerini tebrik eden Rektör Prof. Dr. Orhan Uzun, her alanda başarılarına
bir yenilerini ekleyerek geleceğe sağlam adımlarla yürüdüklerini ifade etti.
BARÜ'nün hem eğitim-öğretim hem de bilim üretme noktasında uluslararası alanda
adından söz ettiren bir yükseköğretim kurumu haline geldiğini vurgulayan Rektör
Uzun, "Öğretim üyelerimiz ile bir yandan geleceğimizin teminatı olan gençlerimizi
yetiştirirken diğer yandan bilimsel çalışmalar üretme ve Ar-Ge kültürünün bir
ekosistem haline gelmesi için yoğun gayret gösteriyoruz. Bu kapsamda nitelikli
yayın ve teknolojik etki değeri yüksek araştırmalarımızla pek çok alanda yapılan
değerlendirmeler neticesinde kalitemizi bir kez daha tescilleyerek 'Dünyanın
En Etkili Bilim İnsanları Listesi'nde yer alan isimlerin sayısını bu yıl da
artırmayı başardık. Bu düşüncelerle Üniversitemizin uluslararası görünürlüğüne
sunduğu katkılarla listeye girmeye hak kazanan akademisyenlerimizi tebrik ediyor,
başarılarının devamını diliyorum. Ayrıca her zaman yanımızda olarak bizleri
destekleyen ve 'Üreten Üniversite' anlayışıyla daha iyiye ulaşmamız için teşvik
eden YÖK Başkanımız Prof. Dr. Sayın Erol Özvar'a ve YÖK üyelerimize teşekkürlerimi
sunuyorum" diye konuştu.