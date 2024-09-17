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Türkiye, dünya dron pazarının yüzde 65'ine hakim!

İnsansız Hava Aracı (İHA) pazarında 2014'te zirvede olan Çin, 2021'de Türkiye'nin gerisinde kaldı. Türkiye, silahlı İHA'ların teslimat süreleri ve başarısıyla lider konuma çıktı. ABD merkezli Yeni Amerikan Güvenlik Merkezi (CNAS) tarafından yayımlanan rapora göre dron satışlarının yüzde 65'i Türkiye tarafından yapılıyor.

Kaynak : İhlas Haber Ajansı
Haber Giriş : 17 Eylül 2024 13:35, Son Güncelleme : 17 Eylül 2024 13:37
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Türkiye, dünya dron pazarının yüzde 65'ine hakim!

Türkiye, son yıllarda İHA ve SİHA üretiminde önemli yol katederek dünyada adından sıkça söz ettirdi. Bayraktar TB2 ve ANKA gibi SİHA'larla yapılan operasyonlar başarılı oldu. Birçok ülke Türkiye'den İHA ve SİHA tedarik etmek için sıraya girdi.

Türkiye, dünyanın en büyük tedarikçisi olarak Çin'i geride bıraktı

ABD merkezli Yeni Amerikan Güvenlik Merkezi (CNAS) tarafından yayımlanan rapora göre, son 10 yılda askeri drone satışlarında muazzam bir artış görüldü. 2022'de 6 yeni ülke askeri drone satın aldı ve bunların hepsi Türkiye'den silahlı Bayraktar TB2 drone'lardı.

Çin'in drone satışları 2014'te zirveye ulaştı ve 2021'de Türkiye, dünyanın en büyük tedarikçisi olarak Çin'i geride bıraktı.

Libya, Dağlık Karabağ ve Ukrayna'daki savaş alanlarından gelen iyi basın ve Türkiye'nin teslimat için kısa zaman çizelgeleri, Türkiye'yi askeri drone pazarının zirvesine taşıdı. Daha büyük, daha pahalı, yeniden kullanılabilir askeri sınıf drone'lar erken dönem drone pazarına hakim olsa da, dolaşan mühimmatların (kamikaze drone'lar) satışı hızlandı ve muhtemelen büyümeye devam edecek.

'' Türkiye satışların yüzde 65'ini gerçekleştirdi ''

Rapora göre, Çin ve Türkiye'nin askeri drone pazarına girmesi, küresel SİHA transferlerinin sayısını önemli ölçüde artırdı. Temmuz 2020'de MTCR Kategori I'i yeniden yorumladıktan sonra bile, Amerika Birleşik Devletleri SİHA'larını nadiren ihraç etti. 2018'den bu yana Çin, Türkiye ve Amerika Birleşik Devletleri, 40 farklı ülkeye toplam 69 SİHA satışı gerçekleştirdi. Türkiye satışların yüzde 65'ini gerçekleştirdi ve Çin bir diğer yüzde 26'sını oluştururken, Amerika Birleşik Devletleri yalnızca yüzde 8 sağladı.

Silahsız insansız hava araçları her yerde bulunurken, silahlı insansız hava araçlarının ve dolaşma mühimmatlarının transferindeki artış son yıllarda küresel yayılmayı yönlendirdi. Teknolojinin 1980'lerin sonlarında tanıtılmasına rağmen, dolaşma mühimmatları ancak Azerbaycan'ın 2020 Dağlık Karabağ Savaşı'nda bu silahları başarılı bir şekilde kullanmasından sonra önemli bir uluslararası ilgi kazandı.

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