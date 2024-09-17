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Türkiye'den 56,5 milyar dolarlık hizmet ihracatı

Türkiye'nin hizmet ihracatı 2023 yılında 56,5 milyar dolar, ithalatı 41,4 milyar dolar oldu.

Kaynak : Memurlar.Net
Haber Giriş : 17 Eylül 2024 13:55, Son Güncelleme : 17 Eylül 2024 13:56
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Türkiye'den 56,5 milyar dolarlık hizmet ihracatı

Türkiye İstatistik Kurumu, 2023 yılı uluslararası hizmet ticareti istatistiklerini açıkladı.

Buna göre, seyahat hariç hizmet ihracatı 2022'de 47,4 milyar dolar iken 2023'te yüzde 19,2 artışla 56,5 milyar dolar oldu. Hizmet ithalatı ise 2022'de 35,9 milyar dolar iken 2023'te yüzde 15,3 artışla 41,4 milyar dolar olarak gerçekleşti.

Genişletilmiş ödemeler dengesi hizmetler sınıflamasına göre taşımacılığın toplam ihracat içindeki payı 2022'de yüzde 74,2 iken 2023'te yüzde 68,9'e geriledi. İkinci sırada yer alan "diğer iş hizmetleri"nin 2022'de yüzde 8,4 olan payı 2023'te yüzde 9,8'e çıktı.

Hizmet ihracatında 2023'te üçüncü sırada yüzde 7,5 pay ile "telekomünikasyon, bilgisayar ve bilgi hizmetleri" sektörü yer aldı.

Hizmet ihracatının önemli bir bölümünü oluşturan taşımacılık hizmetlerinde 2022'de yapılan ihracat 35 milyar 172 milyon dolar iken 2023'te yüzde 10,7 artışla 38 milyar 930 milyon dolara çıktı. Telekomünikasyon, bilgisayar ve bilgi hizmetleri ihracatı 2023'te bir önceki yıla göre yüzde 43 artarak 4 milyar 252 milyon dolara yükseldi.

Taşımacılığın toplam ithalat içindeki payı 2022'de yüzde 47,3 iken 2023'te yüzde 44,7 oldu. İkinci sırada yer alan "diğer iş hizmetleri"nin payı ise 2022'de yüzde 18,9 iken 2023'te yüzde 19'a ulaştı.

Hizmet ithalatındaki payı yüzde 10,3 olan "telekomünikasyon, bilgisayar ve bilgi hizmetleri" sektörü, 2023'te üçüncü sırada yer aldı.

Avrupa Birliği (AB) ülkelerine 2023 yılında yapılan hizmet ihracatı 21 milyar 860 milyon dolar, diğer Avrupa ülkelerine yapılan ihracat ise 8 milyar 607 milyon dolar oldu. 2023 yılında AB ülkelerinden yapılan ithalatın 18 milyar 648 milyon dolar, diğer Avrupa ülkelerinden yapılan ithalatın da 4 milyar 903 milyon dolar olduğu görüldü.

AB ülkeleri, yüzde 38,7 ile toplam hizmet ihracatı içinde en büyük paya sahip ülke grubu olurken toplam hizmet ithalatının ise yüzde 45'i AB ülkelerinden yapıldı.

Hizmet ihracatında 2023'te toplam ihracatın yüzde 29,3'ü Almanya, ABD ve Birleşik Krallık ile gerçekleşti. Hizmet ihracatında yüzde 12,4'lük payla ve 6 milyar 987 milyon dolarlık ihracatla ilk sırayı Almanya alırken ikinci sırada yüzde 10,1'lik payla ABD, üçüncü sırada ise yüzde 6,8'lik payla Birleşik Krallık yer aldı.

İthalatta ise 2023'te yüzde 8,7'lik payla ve 3 milyar 594 milyon dolarla ilk sırayı İrlanda alırken ikinci sırada 3 milyar 410 milyon dolar ve yüzde 8,2'lik payla ABD, üçüncü sırada ise yüzde 8,1'lik pay ve 3 milyar 341 milyon dolarla Almanya yer aldı.

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