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Türkiye'nin ikinci yerli otomobili için start verildi

HABAŞ Otomotiv Genel Müdürü Hüseyin Urkun "HABAŞ'ın satın aldığı Honda'nın üretim fabrikasını binek otomobil üretimi için kullanacağız. Binekte de sedan ve crossover olmak üzere iki ayrı modelde araç üretmeyi planlıyoruz. Binekte hibrit, plug-in hibtrit ve benzinli olmak üzere üç versiyonumuz da olacak" dedi.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 17 Eylül 2024 14:29, Son Güncelleme : 17 Eylül 2024 14:32
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Türkiye'nin ikinci yerli otomobili için start verildi

HABAŞ Otomotiv Genel Müdürü Hüseyin Urkun, ticari ve binek araç üretiminde yaklaşık 1 milyar avroluk bir yatırım planladıklarını belirterek, "HABAŞ'ın satın aldığı Honda'nın üretim fabrikasını binek otomobil üretimi için kullanacağız. Binekte de sedan ve crossover olmak üzere iki ayrı modelde araç üretmeyi planlıyoruz. Binekte hibrit, plug-in hibtrit ve benzinli olmak üzere üç versiyonumuz da olacak." dedi.

Hüseyin Urkun, Hannover'de düzenlenen IAA Transportation Fuarı'nda, markanın hedeflerine ve yatırım planlarına ilişkin AA muhabirine açıklamalarda bulundu.

HABAŞ olarak 2021'in başında İzmir Çiğli'de önce AR-GE faaliyetlerine başladıklarını dile getiren Urkun, Manisa'da organize sanayi bölgesinde 100 bin metrekarelik bir alanda seri üretim için fabrika kurduklarını söyledi.

Söz konusu fabrikanın 2025'in başında seri üretime geçeceğini belirten Urkun, "Fuarda gösterimini yaptığımız araçların ön üretimlerini de Çiğli Organize Sanayi Bölgesi'nde iki fabrikada yapıyoruz, kendimize ait fabrikada. Daha sonra bütün hepsini Manisa organize sanayi bölgesine taşıyacağız. Honda fabrikasını da satın almamızla beraber orayı da devreye soktuk. Mesela kataforez hatlarını oradan kullanıyoruz, bu araçların tüm boya alt işlemlerini orada yapıyoruz. Sonra bunları İzmir'deki organize sanayi bölgesinde de topluyoruz." diye konuştu.

"BİNEKTE 'HİBRİT, PLUG-İN HİBTRİT VE BENZİNLİ' OLMAK ÜZERE ÜÇ VERSİYON VAR"

Otomobil üretme planları olduğunu da belirten Urkun, şunları kaydetti:

"HABAŞ'ın satın aldığı Honda'nın Şekerpınar'daki üretim fabrikasını binek otomobil üretimi için kullanacağız. Binekte de sedan ve crossover olmak üzere iki ayrı modelde araç üretmeyi planlıyoruz. 2025'in sonuna doğru binek otomobili açıklayacağız. Binekte hibrit, plug-in hibtrit ve benzinli olmak üzere üç versiyonumuz da olacak. Tasarımları kendi bünyemizde oluşturduk. Şu an motor konusunda, Volvo motor kullanıyoruz binekte. Hafif ticaride de Renault ile devam edeceğiz."

Üretilecek araçlarda kullanılacak bataryayı hücre olarak Uzak Doğu'dan aldıklarını anlatan Urkun, "Yani HABAŞ marka bataryalar. Şu anda gördüğünüz tüm araçların üzerinde HABAŞ batarya var. Belgesi, tipi, onayı bize ait. Yani bataryaları orada yaptırıp getiriyoruz. Paketleme yapıyoruz. Burada paketleme ve diğer komponetleri yapıyoruz." şeklinde konuştu.

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"YATIRIM TUTARI TİCARİ ARAÇLARLA BİRLİKTE 1 MİLYAR AVROYU BULABİLİR"

Otomobil üretimi için de yatırımların devam ettiğine dikkati çeken Urkun, şu ana kadarki yatırımın otomobil dahil yaklaşık 250-300 milyon avroları bulduğunu ve toplam yatırım tutarının ticari araçlarla birlikte 1 milyar avroyu bulabileceğini söyledi.

Urkun, Honda fabrikasındaki üretim kapasitesini otomobil için 75 bine yükselteceklerini ifade ederek, "Daha önce Honda'dan aldığımızda 50 bin kapasiteydi. Şimdi 75-100 bin arasına çıkarıyoruz kapasiteyi. Tüm bantları yeniliyoruz şu anda. Manisa'da da hafif ticari dahil 20 bin adet ticari araç üretim kapasitesi olacak." diye konuştu.

Bayi ağı oluşturma konusunda da yavaş yavaş çalışmalara başladıklarını aktaran Hüseyin Urkun, ulaşılabilir fiyat ve rakiplerin sürekli altında bir fiyatla piyasaya çıkmayı düşündüklerini sözlerine ekledi.

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