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Dilbura Kayserioğlu: Pişman değilim, kimseden özür dilemiyorum

Fatih Portakal'ın yayınına katılan Dilruba Kayserilioğlu, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a oy veren milyonlarca seçmene 'geri zekalı' dediği için pişman olmadığını açıkladı. O anlarda ise Portakal'ın tebessümleri dikkat çekti.

Kaynak : Memurlar.Net
Haber Giriş : 17 Eylül 2024 14:55, Son Güncelleme : 17 Eylül 2024 15:07
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AK Partililere ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a yaptığı hakaretlerle tanındı... İzmir'de bir sokak röportajında sosyal medya platformu Instagram'a konulan erişim sınırlamasını sert sözlerle Dilruba Kayserilioğlu, AK Parti'ye oy verenlere 'geri zekalı' demişti.

PROTOKOLDE AĞIRLANDI

Seçmenlere hakaret içeren sözlerinin ardından tutuklanan Dilruba, 30 Ağustos günü tahliye edildi.

Tahliye edilir edilmez CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Dilruba'yı İzmir Enternasyonal Fuarı'nın açılışında protokolde ağırladı.

PORTAKAL'IN YAYININA KATILDI

CHP'nin protokollerde ağırladığı Dilruba, bugün ise Fatih Portakal'ın YouTube kanalına katılarak yaşadıklarını anlattı.

"PİŞMAN DEĞİLİM"

Hararetli açıklamalarını burada da sürdüren Dilruba, Portakal'ın "Söylediğin sözler için pişman mısın?" sorusuna "Pişman değilim." yanıtını verdi.

"ERDOĞAN İLE AYNI KAREDE OLMAK BİLE İSTEMİYORUM"

Daha sonra Cumhurbaşkanı Erdoğan hakkında da sert ifadeler kullanan Dilruba, "Bu ülkede kimler kimlere protokole oturdu ama oraya en çok ben yakıştım. Erdoğan ile aynı karede olmak bile istemiyorum. Benimle ilgili konuşma. Ülkenin en tepesinde olan, hatta kendini dünya lideri olarak tanımlayan birinin sokak ağzıyla bana sürtük dedi." diye konuştu.

PORTAKAL KEYİF ALDI

O anlarda Fatih Portakal'ın sözlerden aldığı keyif ve tebessümleri ise kameralara yansıdı.

"CAHİLCE SORGULAMADAN ONAYLIYORSUNUZ"

Dilruba Kayserilioğlu'nun sert açıklamalarından öne çıkanlar şu şekilde:

Halkın oyları seçilmiş Cumhurbaşkanı halkından gelenlere kulaklarını tıkamamalı. Bana sorarsanız söylediklerimde hakaret yoktu. Bizim bir şeylere taptığımızı söylüyorsunuz ama siz tek adam rejiminde cahilce her şeyi sorgulamadan onaylıyorsunuz diyerek söyledim. Söylediklerimden pişman değilim. Birisi bir karar aldığında araştırmadan eğer onu destekliyorsanız geri zekalısınız dedim. Bunu sadece AK Partililer üzerine alındıysa bu benim sorunum değil onların sorunu. Geri zekalı olmayanlar alınmadı üstüne. Üstüne kim alındıysa ağlayarak günlüğüne yazabilir. O an içimden gelenler oydu, onları söyledim. Üstüne alınan hiç kimseden özür dilemiyorum. Ben kimseden özür dilemiyorum kardeşim.

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