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Yeni Ankara Adalet Sarayı'nın temeli perşembe günü atılacak

Projesi ve zemin çalışmaları tamamlanan yeni Ankara Adalet Sarayı'nın temeli 19 Eylül Perşembe günü düzenlenecek törenle atılacak.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 17 Eylül 2024 15:16, Son Güncelleme : 17 Eylül 2024 15:18
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Yeni Ankara Adalet Sarayı'nın temeli perşembe günü atılacak

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, projesi ve zemin çalışmaları tamamlanan yeni Ankara Adalet Sarayı'nın temellerinin 19 Eylül Perşembe günü düzenlenecek törenle atılacağını bildirdi.

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, yeni Ankara Adalet Sarayı'nın modern yapısı ve çevre dostu teknolojileriyle Türkiye'de yargı hizmetlerinde yeni bir dönemin kapısını açacağını dile getirdi.

Tunç, 3 yılda tamamlanması planlanan projenin Ankara'daki yargı hizmetlerinin daha etkin şekilde yürütülebilmesi açısından çok önemli bir adım olduğunu vurguladı.

Başkentteki yargı hizmetlerinin 6 ayrı binada sürdürüldüğünü anımsatan Tunç, "Yenimahalle'de inşa edilecek adalet sarayımızla yargı hizmetlerimiz daha kaliteli ve etkin bir şekilde vatandaşlarımıza sunulmuş olacak" değerlendirmesinde bulundu.

Yatay mimariyle inşa edilecek

Adalet Bakanı Tunç, yeni Ankara Adalet Sarayı"nın 745 bin 900 metrekare kapalı alanıyla dünyanın en büyük adalet sarayı olacağını, yüksek katlı bloklar yerine yatay mimariyle inşa edileceğini bildirdi.

Yeni adliyede doğal havalandırma ve aydınlatmadan üst düzeyde faydalanılacağını ifade eden Tunç, "Çatılarda tasarlanan güneş panelleri ile yenilenebilir enerjiyi kullanacak yeni adalet sarayımız yeşil bina olarak tasarlanmıştır" bilgisini verdi.

Ankara Adalet Sarayı"nın modern teknoloji ve çevre dostu uygulamalarla donatılacağını aktaran Tunç, "Bu yeni yapı, geleceğin ihtiyaçlarına cevap verecek şekilde tasarlandı. Yatay mimari anlayışı ve yenilenebilir enerji kaynaklarını kullanması, hem sürdürülebilirlik hedeflerimize katkı sağlayacak hem de vatandaşlarımıza ferah ve konforlu bir adalet hizmeti sunacaktır" ifadelerini kullandı.

588 duruşma salonu bulunacak

Yeni Ankara Adalet Sarayı"nda bin 382 hakim ve Cumhuriyet savcısı odası, 588 duruşma salonu, 4 bin 180 araçlık otopark ve 610 kişilik konferans salonu yer alacak.

Temel atma törenine Adalet Bakanı Tunç ile Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum katılacak.

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