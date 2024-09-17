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Bursalı doktorun şüpheli ölümü

Bursa'da belediye tabibi olarak görev yapan doktor Murat Tuzcu evinde ölü olarak bulundu. Evden gelen koku üzerine olay yerine giden polis pencereden girdiğinde mutfakta doktorun cesedini ve baş ucuna düşmüş neşteri buldu. Şüpheli bulunan ölüm ile ilgili Bursa Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma başlatıldı.

Kaynak : İhlas Haber Ajansı
Haber Giriş : 17 Eylül 2024 15:46, Son Güncelleme : 17 Eylül 2024 15:47
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Bursalı doktorun şüpheli ölümü

Bursa'da belediye tabibi olarak çalışan doktor 52 yaşındaki Murat Tuzcu'nun yaşadığı Osmangazi ilçesi Darmstad Caddesi üzerindeki apartman dairesinden bir süredir koku geldiğini farkeden komşularının ihbarı üzerine olay yerine gelen polis ekipleri eve merdiven yardımıyla pencereden girdiklerinde doktor Murat Tuzcu'nun yerde hareketsiz yattığını gördü. Sağlık ekipleri Tuzcu'ya yaptığı kontrollerde hayatını kaybettiğini belirledi. Tuzcu'nun cansız bedeni olay yeri inceleme ekipleri ile savcılığın incelemelerinin ardından Adli Tıp Kurumu Morgu'na kaldırıldı. Evin mutfağında yanında bıçak ile ölü olarak bulunan Tuzcu'nun psikolojik sıkıntılarının olduğu hiç evlenmediği ve çocuğunun bulunmadığı öğrenildi.

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