Sokakta kadınları taciz eden motosikletli kurye tutuklandı

T.C'nin "cinsel taciz" ve "hayasızca hareketler" suçlarından kaydının bulunduğu da belirlendi.

Soruşturmada şüphelinin aynı gün Tepekule Mahallesi 2083/1 Sokak'ta da bir kadını taciz ettiği tespit edildi.

Çiçek Mahallesi'nde dün kucağında çocuğuyla yürüyen kadını elle taciz ettiği görüntüleri güvenlik kamerasına yansıyan ve şikayet üzerine gözaltına alınan T.C'nin (22) emniyetteki işlemleri tamamlandı.

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