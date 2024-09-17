Sırrı Sakık'ın oğlu Cenk Sakık hakkında 37 yıla kadar hapis talebi

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan ve Ankara 21. Ağır Ceza Mahkemesince kabul edilen iddianameye göre Sakık, 9 Haziran saat 04.00 sıralarında Çankaya ilçesi Hoşdere Caddesi'ndeki bir restorana borcunu ödemek için gitti.

Kapıda karşılaştığı restoranın güvenlik görevlisi M.K. ile tartışan Sakık, M.K'ye yönelik tehdit ve hakaretlerde bulunduğu sırada diğer çalışan M.C.D. yanlarına geldi.

Taraflar arasında çıkan kavga sırasında Sakık ruhsatsız tabancayla M.K. ve M.C.D'ye doğru 6 el ateş etti. Açılan ateş sonucu M.K. yaralanırken, M.C.D. ise yara almadan kurtuldu.

Olay sonrası kaçan Cenk Sakık, daha sonra güvenlik güçlerine teslim oldu.

Müşteki M.K'nin adli raporuna da yer verilen iddianamede, müştekinin yaralanmasının basit tıbbi müdahaleyle giderilemeyecek nitelikte olduğu ve 6. derecede kırık tespit edildiği belirtildi.

İddianamede, "Cenk Sakık'ın müşteki M.K'ye yönelik sinkaflı sözler söyleyerek üzerine atılı 'tehdit' ve 'alenen hakaret' suçlarını işlediği, yine Sakık'ın tartışmanın devamında iş yerinin dışında müştekiler M.K. ve M.C.D'ye yönelik yakın mesafeden 6 kez durmadan ruhsatsız silahıyla ateş ederek 'öldürmeye teşebbüs' suçunu işlediği belirlenmiştir. Sakık'ın olay sırasında kullandığı silahın kriminal raporu da dikkate alındığında ruhsatsız silahı taşıyarak ve bulundurarak üzerine atılı 6136 Sayılı Kanun'a muhalefet suçunu işlediği anlaşılmıştır." değerlendirmesinde bulunuldu.

Sakık'ın müştekiler M.C.D. ve M.K'ye yönelik "kasten öldürmeye teşebbüs" suçundan 30 yıla kadar, M.K'ye yönelik "tehdit" ve "alenen hakaret" suçlarından 4 yıl 4 aya kadar ve "ruhsatsız silah bulundurma" suçundan ise 3 yıla kadar hapisle cezalandırılması talep edildi.

İddianame, Ankara 21. Ağır Ceza Mahkemesince kabul edildi.