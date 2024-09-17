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AK Partili Demiröz: 657 sayılı Yasada düzenleme yapmalıyız

Bartın'da konuşan AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Vedat Demiröz, "Emeklilerin emeklilik sistemini gözden geçirmemiz lazım. EYT çıkarıldıktan sonra tabii sosyal güvenlik sistemi biraz daha karmaşık hale geldi. En kısa zamanda tekrar Türkiye'nin bunu normal, uluslararası düzeyde bir sosyal güvenlik sistemine kavuşturması gerekiyor. Hatta belki 657 Devlet Memurları Yasası'nda da yeni bir düzenleme yaparak bizim özel sektörü öne çıkarıp cazip hale getirmemiz lazım." dedi.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 17 Eylül 2024 18:42, Son Güncelleme : 17 Eylül 2024 19:19
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AK Partili Demiröz: 657 sayılı Yasada düzenleme yapmalıyız

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Vedat Demiröz, "Türkiye Buluşmaları" programı kapsamında Bartın'da partisinin teşkilat mensuplarıyla bir araya geldi.

Demiröz, gazetecilere, 31 Mart seçimlerinden sonra kendi muhasebelerini yaptıklarını ve gereken dersleri aldıklarını söyledi.

Ülkeyi yönetmekle yükümlü olduklarını belirten Demiröz, "Diğer partiler her ne kadar 'başarılı, başarısız' ne derlerse desinler, hiçbirinin bir tane projesi yok. Bir olayla ilgili tek bir projeleri yok. İstanbul'da, Ankara'da, İzmir'de bunları görüyorsunuz. İzmir'de balıklar bile hava alamaz duruma geldi. İstanbul zaten yönetiliyor mu? Kim var başında belli değil. Bu nedenle biz bu ülkeyi yönetmeye devam edeceğiz. Bizi bütün seçimlerde öne çıkaran bu millete bir şükran borcumuz var." diye konuştu.

Demiröz, salgın, savaş, deprem ve bazı gelişmelerin ekonomide dengesizlik getirdiğine işaret ederek, "Hepimiz bunu izliyoruz, biliyoruz. Fiyat istikrarı bozuldu ve maalesef ülkemizde enflasyon yükseldi. Şimdi bütün çalışmalarımız, ekonomik olarak bütün çalışmalar, bu enflasyonu aşağıya çekmek, fiyat dengesi istikrarını sağlamak için. Bu arada üretimi ve istihdamı artırmak için. Türkiye, nereden bakarsak bakın en kötü zamanda bile büyüyen bir ülke. Yıllardır da bu büyüme trendini sürdürüyoruz. Son gelişmelerde kredi derecelendirme kuruluşlarının Türkiye lehine verdikleri notları izliyorsunuz. Hep yükselmede. Risk primimiz 600 bazlardan şu an 270'lere karar düşmüş vaziyette." ifadelerini kullandı.

Türkiye'nin 2024'ün sonunda makro değerler açısından hedeflerini tutturacağını dile getiren Demiröz, "2025'te enflasyonu da aşağı, istediğimiz düzeyleri çekeceğiz ve 2026'dan sonra ülkemiz tekrar sıçrama noktasına gelecek. Zaten temel maddelerde fiyatlar istikrara doğru gidiyor." dedi.

Demiröz, emeklilerin durumunu bildiklerini belirterek, şöyle devam etti:

"Emeklilerin emeklilik sistemini gözden geçirmemiz lazım. EYT çıkarıldıktan sonra tabii sosyal güvenlik sistemi biraz daha karmaşık hale geldi. En kısa zamanda tekrar Türkiye'nin bunu normal, uluslararası düzeyde bir sosyal güvenlik sistemine kavuşturması gerekiyor hatta belki 657 Devlet Memurları Yasası'nda da yeni bir düzenleme yaparak bizim özel sektörü öne çıkarıp cazip hale getirmemiz lazım. Öyle olmayınca herkes devlete yükleniyor, devlette şu anda 5 milyonu aşan çalışanımız var. Bu çok yüksek. Yani hem e-Devlet'e geçtik mesela, onun da avantajları olmasına rağmen bu 5 milyonu geçen devlet memuru sayısı, ülkenin maaş ödemeleri bakımından, bütçedeki ödemeler bakımından yüksek bir rakam."

Demiröz, özel sektörün desteklenmesi gerektiğini belirterek, bununla ilgili yapılacaklar konusunda görüşlerini paylaştı.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Demiröz, partisinin Bartın Milletvekili Yusuf Ziya Aldatmaz, Zonguldak Milletvekili Muammer Avcı, Adıyaman Milletvekili Mustafa Alkayış ve Düzce Milletvekili Ercan Öztürk'ün de katıldığı programın ardından esnaf ziyareti yaptı.

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