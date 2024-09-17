Şarkıcı Dilan Çıtak ile kabin memuru arasında 'kedi' tartışması
Şarkıcı Dilan Çıtak Dörter, Türk Hava Yollarının (THY) Bodrum-İstanbul seferi sırasında kedisini taşıma çantasına koyması için kendisini uyaran kabin memurlarıyla tartıştı.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 17 Eylül 2024 19:09, Son Güncelleme : 17 Eylül 2024 19:11
İbrahim Tatlıses'in kızı şarkıcı Dilan Çıtak Dörter, dün gece THY'nin Bodrum-İstanbul seferini yapan uçakta kabin memuru tarafından evcil hayvanını kural gereği pusetten çıkarmaması gerektiğini konusunda uyardı.
Kedisini pusete koymayı reddeden Dörter'in, bu sırada tartıştığı kabin memuruna fiziksel şiddet uyguladığı öne sürüldü.
Pilotun durumu bildirmesi üzerine uçağın İstanbul Havalimanı'na inişi sonrası Dörter uçaktan polis eşliğinde indirildi.
THY kabin memuru, havalimanı polis merkezine götürülen Dörter'den şikayetçi oldu.
Dilan Çıtak Dörter buradaki ifadesinin ardından havalimanından ayrılırken THY'nin başlatılan hukuki süreci takip edeceği öğrenildi.