UEFA'dan Fernando Muslera'ya 3 maç ceza

Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi Play-Off Turu'nda İsviçre ekibi Young Boys ile eşleşmişti. İlk maçta deplasmanda 3-2 yenilen sarı-kırmızılılar 27 Ağustos'ta evinde oynadığı maçta 1-0 mağlup olarak Şampiyonlar Ligi biletini alamamıştı. Rövanş maçının son anlarında rakibine yaptığı müdahalenin ardından kırmızı kart gören Fernando Muslera'ya UEFA Disiplin Kurulu tarafından 3 maç ceza verildi.

38 yaşındaki Uruguaylı kalecinin Avrupa Ligi'nde forma giyemeyeceği 3 maç:

Galatasaray - Paok

Rigas Skola - Galatasaray

Galatasaray - IF Elfsborg