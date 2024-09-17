İsrail, Lübnan'daki çağrı cihazlarını patlattı: 11 ölü, 4 bin yaralı
İsrail, Lübnan'daki çağrı cihazlarını patlattı: 11 ölü, 4 bin yaralı
Şanlıurfa'da, polislerin orantısız güç kullandığı iddiasına soruşturma
Şanlıurfa'da, polislerin orantısız güç kullandığı iddiasına soruşturma
Oba Makarna: Patlama nedeniyle 3-6 ay üretim duracak
Oba Makarna: Patlama nedeniyle 3-6 ay üretim duracak
Tutuklanan yenge Hediye Güran, cep telefonunu değiştirmiş
Tutuklanan yenge Hediye Güran, cep telefonunu değiştirmiş
DMM, 'Türk ordusu Duhok'ta sivillere saldırdı' iddiasını yalanladı
DMM, 'Türk ordusu Duhok'ta sivillere saldırdı' iddiasını yalanladı
AK Partili Demiröz: 657 sayılı Yasada düzenleme yapmalıyız
AK Partili Demiröz: 657 sayılı Yasada düzenleme yapmalıyız
Diyanet'ten Diyarbakır Tavşantepe imamına soruşturma
Diyanet'ten Diyarbakır Tavşantepe imamına soruşturma
SGK'den 'çift ödeme iadesi' başlıklı sahte e-postalar hakkında açıklama
SGK'den 'çift ödeme iadesi' başlıklı sahte e-postalar hakkında açıklama
Bakan Tekin'den Öğretmenlik Mesleği Kanunu açıklaması
Bakan Tekin'den Öğretmenlik Mesleği Kanunu açıklaması
Ticaret Bakanı Bolat tek haneli enflasyon için tarih verdi
Ticaret Bakanı Bolat tek haneli enflasyon için tarih verdi
MEB'den ilkokullar için yeni öğretmen kılavuz kitapları
MEB'den ilkokullar için yeni öğretmen kılavuz kitapları
Manisa'da 4 büyüklüğünde deprem
Manisa'da 4 büyüklüğünde deprem
Narin'in ölüm nedeni belli oldu
Narin'in ölüm nedeni belli oldu
Kıskaç-28 operasyonu: 5 eski hakim, 2 eski emniyet personeli yakalandı
Kıskaç-28 operasyonu: 5 eski hakim, 2 eski emniyet personeli yakalandı
Türkiye, dünya dron pazarının yüzde 65'ine hakim!
Türkiye, dünya dron pazarının yüzde 65'ine hakim!
Türkiye'den en çok konutu hangi ülke vatandaşı aldı?
Türkiye'den en çok konutu hangi ülke vatandaşı aldı?
Ankara'da okul kantinlerine sıkı denetim
Ankara'da okul kantinlerine sıkı denetim
Aile ve Gençlik Fonu başvurularına bir il daha dahil oldu
Aile ve Gençlik Fonu başvurularına bir il daha dahil oldu
Erdoğan, BM Genel Kurulu'na 14'üncü kez hitap edecek
Erdoğan, BM Genel Kurulu'na 14'üncü kez hitap edecek
Genç'ler #Memişoğlu100BinAtama etiketiyle rekor kırdı!
Genç'ler #Memişoğlu100BinAtama etiketiyle rekor kırdı!
İkinci el araçta 'Güvenli Ödeme Sistemi' zorunlu olacak
İkinci el araçta 'Güvenli Ödeme Sistemi' zorunlu olacak
Hac ön kayıt işlemleri için tarih uzatıldı
Hac ön kayıt işlemleri için tarih uzatıldı
Konut satışları yüzde 9,9 arttı
Konut satışları yüzde 9,9 arttı
Gözler perşembe günü açıklanacak 'faiz' kararında
Gözler perşembe günü açıklanacak 'faiz' kararında
TL likidite fazlası 140 milyarı buldu
TL likidite fazlası 140 milyarı buldu
FETÖ'ye 19 ilde operasyon: 6'sı aktif görevde 29 gözaltı
FETÖ'ye 19 ilde operasyon: 6'sı aktif görevde 29 gözaltı
Enflasyonla mücadeledeki kararlılık meyvelerini veriyor!
Enflasyonla mücadeledeki kararlılık meyvelerini veriyor!
Bakan Şimşek: Vergi artışı gündemimizde yok
Bakan Şimşek: Vergi artışı gündemimizde yok
Fırsatçı esnaf turisti de kaçırdı!
Fırsatçı esnaf turisti de kaçırdı!
'Kayıt ücreti ya da zorla ücret alınıyor' ifadesi gerçekleri yansıtmıyor'
'Kayıt ücreti ya da zorla ücret alınıyor' ifadesi gerçekleri yansıtmıyor'
Ana sayfaHaberler Ekonomi

Oba Makarna: Patlama nedeniyle 3-6 ay üretim duracak

Oba Makarnacılık, Sakarya Hendek'teki makarna fabrikasında meydana gelen patlama ve yangın sonucu, satışların yaklaşık yüzde 30'unu gerçekleştiren tesisin üç ila altı ay içinde üretime tekrar geçemeyeceğin açıkladı.

Kaynak : Memurlar.Net
Haber Giriş : 17 Eylül 2024 22:36, Son Güncelleme : 17 Eylül 2024 22:36
Yazdır
Oba Makarna: Patlama nedeniyle 3-6 ay üretim duracak

Oba Makarnacılık , Sakarya Hendek'teki makarna fabrikasında meydana gelen patlamanın ardından, satışların yaklaşık yüzde 30'unu gerçekleştiren tesisin üç ila altı aydan önce üretime tekrar geçemeyeceğini açıkladı.

Tesiste meydana gelen patlama ve sonrasında meydana gelen yangında bir kişi hayatını kaybetti. Şirket tarafından KAP'a yapılan açıklamaya göre yaralanan 13 kişinin tedavisi devam ediyor.

Oba Makarnacılık tarafından KAP'a yapılan açıklamaya göre şirketin iki imalat tesisinden biri olan Hendek tesisinde üretimin durması nedeniyle satışların yaklaşık yüzde 30, üretimin ise yaklaşık yüzde 35 düşeceği öngörüldü.

Fabrika "tam kapsamlı sigorta" altında

Hasarın belirlenmesi için sigorta şirketinin çalışma yürüttüğü belirtilen açıklamada, fabrikanın kar kaybı dahil olmak üzere "tam kapsamlı sigorta" altında bulunduğu ifade edildi.

Açıklamada, "Şirket sektörde yaklaşık 60 yıllık bir geçmişe ve tecrübeye sahip olup; teknik ve mali bakımdan yatırımları mümkün olan en kısa sürede tamamlayabilme kapasitesine sahiptir" denildi.

Bu Habere Tepkiniz

Sonraki Haber