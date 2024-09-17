Gümüşhane'de uçuruma devrilen pikabın sürücüsü hayatını kaybetti
Gümüşhane'nin Kürtün ilçesinde, uçuruma devrilen pikabın sürücüsü öldü, 1 kişi yaralandı.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 17 Eylül 2024 22:52, Son Güncelleme : 17 Eylül 2024 22:54
Osman Kaptanoğlu (84) yönetimindeki 28 RA 888 plakalı pikap, ilçeye bağlı Topucak Yaylası'nda yaklaşık 100 metrelik uçuruma devrildi.
İhbar üzerine kaza yerine 112 Acil Sağlık, jandarma ve AFAD ekipleri sevk edildi.
Sağlık ekiplerince sürücünün olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi.
Kazada, yaralanan pikaptaki Kadun Kaptanoğlu (84) ise Tirebolu Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.