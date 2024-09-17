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Şanlıurfa'da, polislerin orantısız güç kullandığı iddiasına soruşturma

ŞANLIURFA'nın Viranşehir ilçesinde, polislerin denetim sırasında durdurdukları motosiklet sürücüsü İ.A.'ya (25) çıkan tartışmada darbedip orantısız güç kullandıkları iddiaları üzerine kaymakamlık idari soruşturma başlattı.

Kaynak : DHA
Haber Giriş : 17 Eylül 2024 23:04, Son Güncelleme : 17 Eylül 2024 23:05
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Şanlıurfa'da, polislerin orantısız güç kullandığı iddiasına soruşturma

Viranşehir'de motosikletli polis timleri, yaptıkları denetimde motosiklet sürücüsü İ.A.'yı durdurarak arama yapmak istedi. Daha önce suç kaydı olduğu ileri sürülen İ.A. ile polisler arasında tartışma çıktı. Tartışma sırasında 3 polis memuru, İ.A.'yı iddiaya göre yol kenarında orantısız güç kullanarak darbetti. Olay, yoldan geçen bir vatandaş tarafından cep telefonu kamerasıyla görüntülendi ve sosyal medyada paylaşıldı.

Sosyal medyada yayılan görüntülerin ardından Viranşehir Kaymakamlığı açıklama yaptı. Açıklamada, "Bazı sosyal medya hesaplarında yer alan, Viranşehir İlçe Emniyet Müdürlüğü kadrosunda görevli bazı polis memurlarının bir vatandaşı orantısız güç kullanarak darbettiğine ilişkin iddialar hakkında Kaymakamlığımız tarafından idari soruşturma başlatılmış olup konu titizlikle takip edilmektedir. Kamuoyuna saygıyla duyurulur" denildi.

Gözaltına alınan İ.A.'nın emniyetteki işlemlerinin sürdüğü bildirildi.

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