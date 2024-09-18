Malatya'da 4,4 büyüklüğünde deprem meydana geldi
Malatya'nın Pütürge ilçesinde 4,4 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 18 Eylül 2024 02:13, Son Güncelleme : 18 Eylül 2024 02:14
Malatya'nın Pütürge ilçesinde 4,4 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, saat 01.38'de merkez üssü Pütürge ilçesi olan 4,4 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi.
Depremin, 9,58 kilometre derinlikte gerçekleştiği belirlendi.