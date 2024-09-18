Naci Görür şehir ve ilçe ismi verdi: 7 büyüklüğünde deprem yolda

Deprem uzmanı Prof. Dr. Naci Görür, deprem riskine karşı bir kez daha uyarılarda bulundu. Naci Görür, Yedisu Fayı'na da dikkat çekerek Dersim-Pülümür'de büyük bir deprem beklendiğinin altını çizdi.

Olası İstanbul depremine karşı da konuşan Naci Görür, İstanbul'un depreme hazır olmadığını vurguladı.

TGRT Haber'e konuşan Naci Görür, Adana'ya da dikkat çekti. Görür'ün açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:

Doğu Anadolu ve Ölüdeniz fayları kırıldıktan sonra genellikle açığa çıkardıkları enerjinin bir kısmını kırılmayan yerlere transfer ederler. Dolayısıyla kırılmayan yerler kırılır. Adana havzası doğu Anadolu fayının doğrudan doğruya devam ettiği bir havzadır.

Bingöl Karlıova'dan başlar Elazığ'dan Malatya üzerinden Maraş'a doğru gelir Maraş'tan sonra Adana havzasına doğru devam eder. Bizim düşüncemiz transfer ettiği enerjilerin sebep olacağı bazı depremler bekliyoruz. Bunların bir kısmı Malatya fayı üzerinde olabilir.

Adana havzasında da böyle bir depremin İskenderun tarafına doğru olma olasılığı var. Adıyaman'dan tutun Hakkari'ye kadar olan Cilo Dağları'nın bulunduğu bölgede bir bindirme zone'u var. Oranın da bu depremden etkilenmiş ve stres biriktirmiş olacağını düşünüyoruz.

7 BÜYÜKLÜĞÜNDE DEPREM RİSKİ

Pülümür'de dün meydana gelen depremi hatırlatan Görür, esas büyük depremin yolda olduğunu belirtti. Naci Görür, "Bingöl Karlıova ile Erzincan arasında Yedisu fayı dediğimiz o fayın kırılması. Çünkü o fay en son 1784'te bir deprem üretmiş 7 küsürlük ve o günden bu güne deprem üretmemiş.

Dolayısıyla Tunceli-Pülümür bölgesinde de bekliyoruz. Olacağını düşündüğümüz depremler 6 ve 7'ler mertebesinde deprem. Onun altındakileri bu tanım içerisine koymuyoruz. Bunlar olabilir ama asıl mekanizmanın beklediği daha çok 6 ve 7 mertebesinde olan depremdir" dedi.

İstanbul'un depreme hazır olmadığının altını çizen Naci Görür, Marmara bölgesinde bir deprem beklendiğini bir kez daha dile getirdi. Görür, Marmara bölgesinde neden deprem beklendiğini ise şu sözlerle anlattı:

"Marmara bölgesinde bu deprem olacak. Bunun nedeni Marmara'nın altında 160 km uzunluğunda canlı bir fay vardır. Bu fayın önemli bir kesimi en son 1766 yılında deprem üretmiştir. Dolayısıyla şimdi bu fayın 250 sene de bir deprem ürettiğini düşünürsek zamanı geçmiştir birincisi bu.

İkincisi Marmara denizinin doğusunda 1999'da deprem oldu batısında 1912'de Şarköy'de deprem oldu ikisinin ortası denizin içinde deprem 1766'dan beri olmadı bir sismik boşluk oluştu. Dolayısıyla burada bir deprem olacak.

Üçüncü bir neden de 99 depremleri Marmara'nın altına bir stres transfer etti. Marmara'nın altında birikmiş enerjiyi daha fazla arttırdı olacak depremi öne çekti. Bizim denizde yaptığımız 8 gemiyle yaptığımız uluslararası araştırmalar gösteriyor ki İstanbul bir depreme gebedir. İstanbul maalesef depreme hazır değil."