44 ilde uyuşturucu tacirlerine operasyon: 293 gözaltı

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya uyuşturucu imal eden ve satanlara yönelik Narkoçelik-39 operasyonu yapıldığını duyurdu.

59 ilde gerçekleştirilen operasyonlar; 681 ekip, 1876 personel, 9 hava aracı ve 26 dedektör köpek ile yapıldı.

470 kilogram uyuşturucu ele geçirildi

Polis, belirlediği adreslere yaptığı baskınlarda toplam 470 kilogram uyuşturucu madde ile 4 milyon 945 bin 832 adet uyuşturucu hap ele geçirdi.

Operasyonlarda 293 zehir taciri gözaltına alındı.