Elektrikli otomobiller için yerli powerbank

Türkiye'de elektrikli otomobil kullanım oranı her geçen gün artıyor. TOGG'un da etkisiyle bugün itibarıyla yollardaki elektrikli otomobil sayısı 110 bini geçti. Ancak menzil hala sıkıntı teşkil ediyor. Bunun için de çeşitli çözüm yolları üretiliyor. 21 yaşındaki üniversite öğrencisi Zafer Çiyit, bu problemi bitirecek bir buluşa imza attı. İstanbul Kültür Üniversitesi son sınıf öğrencisi olan Çiyit, 4 yıllık Ar-Ge sürecinin ardından 'FQ CHARGING' adında bir proje geliştirdi. Otomobil bagajında taşınabilen bir şarj kiti olan FQ CHARGING, standart elektrik prizleri üzerinden 2-3 saatte şarj edilebiliyor. Elektrikli araçları yolda kalması durumunda 75 kilometreye kadar menzil sunuyor. Çiyit, projenin büyük ilgi gördüğünü belirterek, yakın zamanda çeşitli iş birliklerine imza attığını ve çeşitli şirketlerden de teklif aldığını söyledi.

Proje fikri nereden çıktı ve nasıl başladı?

-Yaklaşık dört yıl önce, elektrikli araç teknolojileri üzerine çalışırken, portatif bir şarj çözümü geliştirmenin kullanıcılar için büyük bir fark oluşturabileceğini gördüm. Proje, küçük bir fikir olarak başladı ama hızla gelişti ve şu an sektörde yeni bir ihtiyacı karşılayan bir girişime dönüştü.

Proje tam anlamıyla neyi içeriyor?

-Projemiz, elektrikli araçlar için acil durumlarda şarj desteği sağlayan bir şarj kiti sunuyor. Bu inovatif ürün, araç sahiplerine her yerde ve her zaman şarj imkanı tanıyarak, yolculuk sırasında yaşanan menzil kaygılarını azaltmayı hedefliyor. Şarj kiti, çeşitli teknolojiler ile donatılmış olup, kullanıcı memnuniyetini en üst noktaya taşıyor. Şu anda ürünümüz piyasaya giriş yaptı, fikri mülkiyet haklarını aldık ve yatırım sürecine başlamış durumdayız.

Gelecekle ilgili hedefleriniz neler?

-Gelecekte, elektrikli araç sektöründeki yenilikçi çözümlerimizi daha da geliştirmeyi ve global pazarlara açılmayı hedefliyoruz. Amacımız, sadece Türkiye'de değil, dünya çapında elektrikli araç kullanıcılarına güvenli ve pratik bir şarj çözümü sunmak. Ayrıca, sürdürülebilir enerji çözümleri alanında yeni projeler geliştirerek çevreye duyarlı bir marka olma misyonumuzu genişletmek istiyoruz.

Nasıl ve ne kadar şarj ediyor gibi teknik özelliklerini belirtir misiniz?

-Şarj kitimiz, standart elektrik prizleri üzerinden şarj edilebiliyor ve tam kapasiteye ulaşması ortalama 2-3 saat sürüyor. Elektrikli araçları acil durumlarda şarj edebilecek şekilde tasarlanan bu batarya paketi, aracın modeline bağlı olarak 75 km'ye kadar menzil sunabiliyor.

Ticarileşme süreci başladı mı? Size bu yönde gelen teklifler var mı?

-Evet, projemizin ticarileşme süreci resmen başladı. Ürünümüz şu anda Türkiye pazarında satışta ve kullanıcılarla satın alma ve kiralama modeli üzerinden buluşuyor. Bunun yanı sıra, elektrikli araç sektöründeki firmalarla çeşitli iş birlikleri ve ortaklıklar için görüşmeler yapıyoruz.

KAAN ZENGİNLİ