Ticari elektronik iletilerin kaydedilmesine ilişkin yeni düzenleme

Ticaret Bakanlığı tarafından hazırlanan "Ticari Elektronik İleti Yönetim Sistemi Entegratörleri Hakkında Tebliğ" Resmi Gazete'de yayımlandı.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, "Elektronik Ticaretin Düzenlenmesi Hakkında Kanun" ile "Ticari İletişim ve Ticari Elektronik İletiler Hakkında Yönetmelik" hükümleri uyarınca, ticari faaliyette bulunan hizmet sağlayıcılar için getirilen yükümlülüklerin, uygulamada bilişim sektöründe faaliyet gösteren üçüncü kişilerden (entegratör) hizmet satın almak suretiyle yerine getirildiği belirtildi.

Bu nedenle, söz konusu şirketlerin yürüttüğü iş ve işlemler ile bunların yetkinliğine ilişkin hususları düzenleme altına almak amacıyla tebliğin yürürlüğe alındığı bildirildi.

Düzenleme ile hizmet sağlayıcılarca alınan ticari elektronik ileti onay ve ret bilgilerinin, İleti Yönetim Sistemi'ne (İYS) yüklenmesini sağlayan entegratörler Bakanlıkça yetkilendirilecek ve bu şirketlerin faaliyetleri denetim altına alınacak.

Bu çerçevede, Bakanlıkça belirlenen yükümlülükleri yerine getirmeyen veya yeterlilik şartlarını kaybeden entegratörlerin yetkisi askıya alınacak ve aykırılıkları gidermeyenlerin yetkileri iptal edilerek bu alanda mağduriyet yaşanmasının önüne geçilecek.